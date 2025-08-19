ОВО ЈЕ ТРЕНУТНО НАЈГЛЕДАНИЈИ ФИЛМ У СРБИЈИ Публика одушевљена, критичари подељени
Netflix је познат по великим маркетиншким стратегијама пред објављивање филмова, али један су уврстили у своју понуду без имало помпе.
Можда нису мислили да је вредан велике промоције, или је мањак најава био маркетинчки трик, пошто је Night Always Comes постао једна од најгледанијих филмова на стриминг сервису ове недеље, а у Србији сечак налази на првом месту.
Night Always Comes је нови трилер са Ванесом Кирби у главној улози. Иако није имао гламурозну промоцију попут наставка Happy Гилморе 2 или романтичне комедије My Oxford Year, филм је одмах привукао пажњу и изазвао бројне реакције. Критичари га описују као "потресан" и "задивљујући".
Радња филма
Радња тренутно најгледанијег филма у Србији на Netflixu, заснованог на бестселеру Вилија Влаутина, прати Линет (Кирби), бившу сексуалну радницу која у једној ноћи мора сакупити 25.000 долара како би обезбедила дом за своју породицу. На опасном путу кроз град приморана је да се суочи са траумама из прошлости како би се коначно ослободила.
Филм је режирао Бењамин Карон, познат по серији The Crown, у којој је Кирби освојила награду БАФТА за улогу принцезе Маргарет. Карон истиче да су му инспирација били напети трилери браће Сафди, као што су Uncut Gems и Good Time.
Публика одушевљена, критичари подељени
На друштвеним мрежама гледаоци хвале Кирби и поручују да се "вратила у великом стилу". На Rotten Томатоесу филм тренутно има оцену 56% на основу 41 рецензија. Ипак, готово сви критичари слажу се у једном - глума Ванесе Кирби је изванредна.
Џозеф Робинсон описао ју је као "доминантну" и "задивљујућу", док је портал ЦБР похвалио њену снажну изведбу. Карина Аделгард из Heaven of Horror истакла је да је Кирби пружила "нијансиран, срцепарајући и интензиван" приказ, a Collider је филм назвао остварењем "које се мора видети".
Неки критичари сматрају да Netflix није пружио филму довољно медијске пажње. Бен Сирс је нагласио да Night Always Comes "излази из оквира просека" и заслужује много више пажње. Ако вас је све ово заинтригирало, Night Always Comes је сада доступан на Netflixu.
