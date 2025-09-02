ПРАПОЧЕТАК СВЕМИРА НА ДЛАНУ Телескоп открио ПРВОБИТНУ црну рупу, можда насталу у првој секунди Великог праска
ЛОНДОН: Свемирски телескоп Џејмс Веб открио је црну рупу са оскудним ореолом материјала за шта научници тврде да би могло да преокрене постојеће теорије о универзуму, преноси данас Гардијан.
Како се наводи, у питању је древна и "скоро гола" црна рупа за коју астрономи верују да је можда настала у првом делићу секунде након Великог праска.
Ако се потврди да је реч о такозваној првобитној црној рупи, теоријској класи објеката за које је Стивен Хокинг предвидео да постоји, али никада раније виђених, откриће би преокренуло преовлађујуће теорије о универзуму.
До сада је, наводи Гардијан, уврежено мишљење било да су се звезде и галаксије појавиле прве и да су црне рупе настале тек када су најраније звезде остале без горива и колабирале под сопственом гравитацијом. Али, најновија посматрања свемирског телескопа, која откривају огромну црну рупу са само оскудним ореолом околног материјала који датира још из зоре космоса, делују неспојиво са овим низом догађаја.
"Ова црна рупа је скоро гола. Ово је заиста изазов за теорије. Чини се да је ова црна рупа формирана без претходне галаксије око ње", рекао је професор Роберто Мајолино, космолог са Универзитета у Кембриџу, један од чланова тима који стоји иза посматрања. Најновија посматрања фокусирају се на малу црвену тачку познату као QСО1 која датира више од 13 милијарди година уназад, када је универзум био стар "само" 700 милиона година.
То је једна од расутих таквих тачака које је пронашао телескоп, а које су толико црвене, толико компактне и толико светле да су астрономи закључили да морају бити древне супермасивне црне рупе.
Упркос екстремној удаљености QСО1, астрономи су успели да прате орбиталну брзину вртложног ореола гаса и прашине. Ово мерење је дало масу централне црне рупе од 50 милиона соларних маса. "Ово је у оштрој супротности са оним што посматрамо у нашем локалном универзуму, где су црне рупе у центру галаксија попут Млечног пута око хиљаду пута мање масивне од њихове галаксије домаћина", рекао је Мајолино. У посебној анализи, утврђено је да је сјајни материјал око црне рупе хемијски "нетакнут2, састоји се готово искључиво од водоника и хелијума, два елемента која су преостала након Великог праска. Одсуство тежих елемената, који се стварају у звездама, додатно доводи до закључка да нема значајног формирања звезда у близини црне рупе.