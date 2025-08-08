Велике промене за све знакове! ПУН МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ JE 9. АВГУСТА! Само ОДАБРАНИМА стиже срећа
У суботу, 9. августа 2025. године, Месец пуни своју светлост у знаку који никада не пристаје на окове. Водолија, бунтовна, визионарска и своја - доноси тренутак када се стари обрасци руше, а ми добијамо шансу да изађемо из кругова у којима се вртимо.
Ово је лунарна кулминација која нас позива да будемо истинити и слободни - у љубави, у послу, у породици, у телу.
Није лаган тренутак. Али је ослобађајући.
Шта симболизује пун месец у Водолији?
Водолија је знак револуције, заједнице, напретка и духа који пркоси правилима. Када се пун Месец догоди у овом знаку, он осветљава све што је неприродно, све што нас гуши, све што смо заборавили да волимо код себе.
У овом периоду, многи ће доћи до краја једног циклуса – и отпочети нешто ново, радикалније, ближе себи. Кључна питања која овај Месец поставља свакоме од нас гласе:
Ко сам када скинем све маске?
Где више не припадам – иако сам се дуго трудио?
Шта ме чини слободним?
Ован
Пријатељства, тимови и колективне идеје долазе под лупу. Можда ћете схватити да сте предуго гурали туђе циљеве као своје. Овај Месец вам помаже да се вратите себи и окупите око истомишљеника.
Бик
Каријера вам више не може бити само „сигуран посао“. Сада желите сврху. Ако осећате притисак да напустите нешто устаљено – не игноришите тај импулс. Ослобођење долази кроз аутентичну промену пута.
Близанци
Информациони хаос достиже врхунац – време је за ментални детокс. Искључите обавештења, укључите интуицију. Овај Месец вас позива да учите из тишине.
Рак
Интимне везе и заједнички ресурси се мењају. Ако сте се гушили у зависности – било емоционалној, било финансијској – сада је моменат да се ослободите и поставите границе.
Лав
Везе се ломе или продубљују. Овај Месец вам јасно показује ко вас воли због оног што јесте, а ко због оног што дајете. Истина о односима излази на светлост.
Девица
Здравље и свакодневне навике се рекалибришу. Можда сте предуго стављали друге испред себе. Сад је време да поставите нову рутину у којој сте ви – приоритет.
Вага
Где сте заборавили да се играте? Љубав, инспирација и креативност се враћају, али под условом да не играте по правилима која вас стежу. Права радост захтева ризик.
Шкорпија
Дом и корени су под рефлекторима. Да ли је место где живите и даље ваше уточиште? Можда је време за физичку – или емоционалну – селидбу. Не бежите од тога.
Стрелац
Ваше речи сада имају тежину – зато пажљиво бирајте шта (не)изговарате. Овај Месец може донети преломну поруку, увид или одлуку која мења ток ствари.
Јарац
Финансијска реалност се мења, али и вредности. Можда више не желите да се борите за нешто што вам више не значи. Сада можете створити темеље за аутентичнији осећај сигурности.
Водолија
Ви сте у центру овог лунарног земљотреса. Све што нисте хтели да признате себи – сада излази. Не борите се против промена. Оне су ту да вас коначно ослободе.
Рибе
Повлачење је лек. Ако осећате исцрпљеност, нисте слаби – већ мудри. Пун Месец вас позива да се искључите и регенеришете. Снага долази изнутра.