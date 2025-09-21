ТАЈНА ПРОШЛОСТ ПРВЕ ДАМЕ Први муж Брижит Макрон сахрањен У ТАЈНОСТИ
Француски председник Емануел Макрон (47) и његова супруга Брижит Макрон (72) ових дана су у фокусу јавности након што је процурила вест да ће на америчком суду поднети фотографске и научне доказе како би потврдили да је прва дама жена.
Овај потез део је тужбе за клевету против десничарске америчке инфлуенсерке Кендес Овенс, која је заговарала теорију да је Брижит Макрон рођена као мушкарац, пише BBC. Супружници су у браку од 2007, а многи не знају да јој Емануел није први муж.
Ко је први супруг Брижит Макрон?
Он је Андре-Луи Озијер. Рођен је 1951, а преминуо је крајем 2019. године. По занимању је био банкар, а држао се даље од очију јавности. Он и Брижит венчали су се 1974, а добили су ћерке Тифани и Лоренс и сина Себастијена.
"Кад те замени школски друг твоје ћерке, тинејџер ког си толико често примао у своју кућу, није лако зацелити рану. А банкар, који према свим доступним сведочењима није био баш сентименталан, није одуговлачио и отишао је", пише Маел Брун у биографији прве даме Француске.
Наводно је Андре-Луи предао захтев за развод, који није баш прошао глатко, а тек је био званичан 2006. године. Вест о његовој смрти је дуго чувана у тајности, све до 8. октобра 2020, кад је млађа ћерка Тифани у колумни "Парис Matcha" открила да је 68-годишњи Андре преминуо крајем прошле године.
"Мој отац је мртав. Сахранила сам га у најстрожој приватности 24. децембра. Обожавала сам га, био је посебно биће, неконформиста који је своју анонимност ценио више од свега. То се мора поштовати", истакла је.
Андре је сахрањен на гробљу Père-Lachaise у Паризу, познатом као вечно почивалиште Џима Морисона и Оскара Вајлда. Брижит никад није јавно коментарисала његову смрт.
(Kurir.rs/Story.hr)