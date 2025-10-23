ВАШИ СРЕЋНИ ДАНИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ!
ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР У АКЦИЈИ! Ово су НАЈСРЕЋНИЈИ ДАНИ за љубав, новац и самопоуздање ПРОВЕРИТЕ када вас планете подржавају
Астрологија представља познавање тренутака када су планете добро поравнате, стварајући повољне енергије, и када је најбоље да правимо своје потезе.
Две планете које доносе срећу у астрологији су Венера и Јупитер. Венера утиче на новац и романсу, док Јупитер утиче на ентузијазам, позитивност и самопоуздање.
Када овај динамични двојац буде у контакту један с другим или са другим планетарним играчима, потенцијал за добре ствари заиста расте.
Следећи датуми могу бити повољни за све нас до краја године, па их забележите у свој дневник и знајте да можете бити храбри, динамични и самоуверени у тим тренуцима - било да желите да окушате срећу, изађете на састанак или закажете важан састанак:
• 28. октобар - Марс у тригону са Јупитером
• 17. новембар - Сунце у тригону са Јупитером
• 26. новембар - Венера у тригону са Јупитером
• 6. децембар - Меркур у тригону са Јупитером
Ован
Када Сунце пролази кроз ватрени знак Стрелца, можете са ентузијазмом прихватити празничну атмосферу. Учините то јер сте у небеској завршној фази до средине фебруара, када почиње нови циклус од 29,5 година за вас. Можда ћете више размишљати него обично, али сезона Стрелца доноси велике могућности, посебно 26. новембра, када је могуће узбудљиво познанство.
Бик
Ваша владарка је сензуална Венера и од 6. новембра до краја године, може вам донети заиста леп однос или продубити узбудљиву везу.
Новембар доноси хармонију и повезивање док децембар може бити дубљи и страственији. Заједничке финансије такође могу добити подстицај, а последња недеља новембра може донети дивну ноћ са пријатељима или узбудљиво познанство.
Близанци
Ваш владар Меркур иде кроз своју последњу ретроградну фазу од 9. до 29. новембра, углавном у вашем сектору односа. Зато су могући неспоразуми.
Ипак, чак и ако наиђете на препреке или почетне неспоразуме, децембар може бити врло кокетантан. Венера доноси хармонију у различите везе - можда чак и пољубац под имелом за неке Близанце.
Рак
Сјајни Млади Месец 20. новембра доноси позадинску енергију за наредни месец и помаже вам да се у потпуности препустите празничној атмосфери.
Зашто? Јер се дешава у воденом знаку Шкорпије, где гламурозна Венера може помоћи да се осећате привлачно, а додатну небеску магију доноси Јупитер у вашем знаку. Изађите из зоне комфора и уживајте у забави!
Лав
Од 4. новембра, моћне енергије Марса пале су на најдруштвенији и најразигранији део ваше природе. Ваша природна харизма ће блистати још јаче, а са присуством домаћих енергија, можда ћете уживати у дружењу или породичном окупљању.
Међутим, када се Венера и Јупитер ускладе 26. новембра са делом среће, нешто повезано с вашом прошлошћу, особа или породични предмет може бити врло значајно, и то на добар начин.
Девица
Ваши односи су под небеским надзором од стране озбиљног Сатурна до почетка следеће године, али имајте на уму да то може донети искрену особу у ваш живот, као и подстакнути вас да учврстите границе у некој вези.
И даље постоји много потенцијала за срећу до краја 2025. године. У романтичном смислу, то може бити неко кога већ познајете, а крај новембра изгледа одлично, а срећа је на страни храбрих и код куповине или најма некретнине.
Вага
Очекујте побољшање финансија од 6. новембра, када било шта што је везано за новац може бити благословљено наредних месец дана и добре ствари ће вам долазити. Ако сте отворени за онлине упознавање, бићете самоуверенији и спремнији да направите први корак.
Такође, интервју, презентација или пријава коју направите почетком децембра може вам донети посао који ће истакнути ваше таленте.
Шкорпија
Када се фокусирате, можете бити врло одлучни, а од почетка новембра, како се ваш традиционални владар бави у најекспанзивнијем знаку Стрелцу, у сектору вашег свакодневног новца, можете дати гас када су у питању различите жеље.
Овај месец је такође одличан за гламурозну промену изгледа и привлачење нових обожавалаца. Ако сте слободни, ваша магнетичност може привући више од једне особе.
Стрелац
Ваш владар, дарежљиви Јупитер, улази у годишњу четворомесечну ретроградну фазу 11. новембра, одмах након што Меркур постане ретроградан у вашем знаку. Али немојте се обесхрабрити, јер једна ваша идеја може заиста напредовати ако будете фокусирани, посебно од 22. новембра, када ваша енергија скаче.
Можда ћете размишљати о старој љубави или започети нешто ново, а децембар може бити узбудљив и кокетан.
Јарац
Ваш владар Сатурн је стабилан знак Зодијака, Јарчеви, али после тромог кретања од јула, креће директно 28. новембра и то у савршеном тренутку, правећи сјајну везу са раскошном Венером и срећним Јупитером. Не потцењујте моћ својих речи, а ово може бити и срећан период за потписивање уговора.
Децембар доноси велике могућности, помажући вам да засијате на празничној сцени.
Водолија
Ваша финансијска срећа расте сада и сав труд последње две године може почети да се исплати. Бићете самопоузданији, а друга недеља новембра је нарочито добра за тражење посла, пријаве, важне интервјуе или презентације.
Ипак, празнична забава је такође у плану, а децембар вам пружа одличну прилику да се повежете са пријатељима и максимално уживате у весељу. Могуће је и судбинско ново познанство.
Рибе
Срећни Јупитер, ваш традиционални владар, и моћна енергија Сунца сусрећу се тачно 17. новембра у дивном и срећном тригону. Али током друге недеље новембра, њихова харизматична повезаност јача вашу личност и може привући лепе енергије ка вама.