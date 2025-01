(ВИДЕО) ЧОВЕК МИСЛИО ДА ЈЕ ИЗГУБИО ПСА У ПОЖАРУ А онда га је угледао живог и здравог КАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА КАКО ЈЕЦА ОД СРЕЋЕ

Кејси Колвин је снимљен у емотивном тренутку кад је пронашао свог изгубљеног пса Ореа.

“О, душо! О мој Боже, жив си! Жив си!”, викао је Колвин кроз сузе док је држао Ореа у наручју.

Јецајући је трчао у круг, док је истовремено дизао руке у ваздух од радости.

Колвин је био на послу када му је наређено да евакуише свој дом, а затим је провео пет сати у саобраћају очајнички покушавајући да спаси своје псе, Орео и Тика Тика Тика, рекао је за НБЦ Лос Ангелес, преноси Klix.

“Буквално сам их спасao с улице, заслужују боље од овога”, рекао је јецајући док се покушавао пробити кроз гужву: “Како да дођем до своје куће?”.

After the Palisades fire burned down his home, Casey Colvin feared the worst for his dogs, who he couldn't get back to despite desperately trying. But after five days, he and Oreo finally got a tearful and ecstatic reunion. "I'm never gonna let him go." 14/10 for all pic.twitter.com/LY6rP3OTTV

— WeRateDogs (@dog_rates) January 13, 2025

Како се он није могао вратити кући, ватрогасац је понудио да потражи његове псе. Док је ватрогасац успео да спасе пса Тика Тика Тика, Орео је побегао у комшилук.

Убрзо након тога, његов дом је изгорио до темеља.

Упркос губитку, Колвин је остао одлучан да пронађе Ореа, делећи летке о несталом псу на интернету и користећи AirTag који је имао на љубимцу како би га покушао лоцирати.

Након што се вратио у оно што је остало од његовог дома са професионалним ловцем за псе, Колвин је коначно пронашао Ореа како се крије усред прљавштине и крхотина који су остали иза пожара.