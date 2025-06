(ВИДЕО) ЏИНОВСКИ АСТЕРОИД СРУШИЋЕ СЕ НА МЕСЕЦ? Киша стена летеће ка Земљи?

Уколико џиновски астероид удари у Месец 2032. године, могао да пошаље лунарне остатке ка Земљи, што би представљало ризик за сателите, али и створило ретку и спектакуларно живописну метеорску кишу видљиву на небу.

Астероид 2024 YР4 покренуо је планетарну одбрамбену реакцију раније ове године након што су телескопска посматрања открила да "убица градова" има три одсто шансе да се судари са Земљом.

Каснија посматрања су показала да је вероватноћа да астероид, процењен на око 53-67 метара ширине, удари у Земљу занемарљиво ниска на 0,0017 процената - иако би Месец и даље био угрожен.

Вероватноћа да ће свемирска стена ударити у најближег Земљиног суседа од тада је порасла на 4,3 одсто, према подацима свемирског телескопа Џејмс Веб.

Студија коју су овог месеца објавили истраживачи са канадских универзитета, а која није рецензирана, мапирала је како би удар астероида о Месец могао да одсече стене које би могле да се упуте ка Земљи.

Истраживачи су симулирали како би удар могао да створи кратер пречника отприлике један километар на површини Месеца и да избаци милионе килограма отпада из Месечеве орбите ка Земљи, где би стигли данима касније.

"Ако метеорски пљусак из 2024. године удари у Месец 2032. године, то ће (статистички гледано) бити највећи удар у последњих отприлике 5.000 година", наводи се у извештају.

Иако би многе лунарне стене величине од милиметра до центиметра сагореле у Земљиној атмосфери и не би представљале претњу за људе, неки материјал би могао бити заробљен у Земљиној орбити, представљајући опасност за сателите, свемирске летелице и астронауте.

Главни аутор студије, др Пол Вигерт са Универзитета Западни Онтарио, рекао је агенцији Франс прес да би утицај на површину Месеца био "упоредив са великом нуклеарном експлозијом у смислу количине ослобођене енергије".

"Стена величине центиметра која путује брзином од десетина хиљада метара у секунди веома је слична метку", додао је.

Налази су показали да би "разматрања планетарне одбране" требало проширити како би обухватила претње подручјима далеко од свемира близу Земље, наводи се у студији.

НАСА и друге националне свемирске агенције дуго прате астероиде и комете који би могли да угрозе планету - и раде на начинима за решавање могућег судара - али Месец је од секундарног значаја.

НАСА је 2022. године спровела тест скретања астероида када је својом летелицом "Дарт" (Доубле Астероид Редирецтион Тест) ударила у астероид под називом "Диморфос", успешно променивши путању његове орбите. Мисија је виђена као пробно летачко истраживање будућих небеских тела која би могла бити на путу ка Земљи.

Астероид 2024 YР4, који кружи око Сунца, сада је превише удаљен да би се правилно посматрао и не очекује се да ће поново бити видљив до 2028. године, када истраживачи могу поново проценити његову величину и путању.

Упркос ранијој забринутости да би судар са Месецом могао променити његову орбиту око Земље, НАСА је искључила тај сценарио у априлу када је поново проценила његову величину.

