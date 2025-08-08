clear sky
ВИКЕНД ПУН ШАНСИ И ИЗНЕНАЂЕЊА! Ево ко добија прилику за нови почетак (ХОРОСКОП за 9. и 10. август)

08.08.2025. 18:48
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
da
Фото: freepik, ilustracija

Понекад је срећа управо у балансу између спољашње акције и унутрашње тишине

Пред нама је викенд који обећава добру енергију – али само ако знамо како да је искористимо. Субота, 9. август, посебно се издваја као дан који доноси радост, док нас недеља позива да се повучемо и сачувамо унутрашњи мир.

Ако немате конкретан разлог за славље, нека вас то не обесхрабри. Космос нам поручује: захвалност и позитивно расположење могу да привуку још више лепих тренутака.

Ево који знаци ће имати највише среће овог викенда – и како да је искористе на прави начин: 

Лав 

Лавовима се отварају врата успешних разговора, договора и преговора – било да је реч о послу или приватном животу. Субота је идеална за комуникацију, састанке и доношење одлука. Људи ће бити расположени за сарадњу, а ви у свом елементу. Искористите дан за конкретне кораке, а недељу оставите за анализу и планирање наредних потеза. 

Вага 

За Ваге је ово викенд акције! Звезде вас подстичу да коначно започнете пројекат који већ неко време одлажете. Без обзира на то да ли је у питању посао или приватна обавеза, сада је право време да направите први корак. Довољно је да будете посвећени и доследни – резултат неће изостати.

Водолија 

Водолије очекују нова познанства и дубље повезивање са људима. Пристигните на догађај на који сте позвани – чак и ако сте у дилеми. На местима са пуно људи чека вас неко ко би могао играти значајну улогу у вашем животу. Отворите се за нова искуства и не игноришите интуицију – срећа ће вам се осмехнути управо тамо где је најмање очекујете. 

Звездани савет за све знакове: 

У суботу пригрлите радост, излазите међу људе, посетите изложбу, парк, концерт – било шта што вас испуњава. У недељу направите паузу, избегавајте конфликтне ситуације и сачувајте свој мир. Понекад је срећа управо у балансу између спољашње акције и унутрашње тишине.

Астро викенд
Извор:
Glossy
Пише:
Дневник
