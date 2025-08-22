ПЕВАЧКА ДИВА САХРАЊЕНА У ТАЈНОСТИ Ево где почива Габи Новак, последњем поздраву присуствовала само породица
Легендарна певачица Габи Новак која је преминула у 89. години, 11. августа - сахрањена и то баш по њеној последњој жељи.
Габи Новак сахрањена је у понедељак на Мирогоју у породичној гробници.
Њена сахрана је одржана у понедељак у кругу породице, у загребачком крематоријуму, у складу са њеним жељама.
Крајем недеље, њена урна је положена у породичну гробницу на Мирогоју, где су сахрањени њен супруг Арсен Дедић, син Матија Дедић и мајка Елизабета Рајман.
Сина изгубила у јуну
Габи Новак је са Арсеном Дедићем имала сина Матију који је у јуну умро у 53. години живота.