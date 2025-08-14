ТРЕБА ДА ЧУВАМО ОВО БОГАТСТВО!
БАЊЕ СРБИЈЕ СУ ЛЕК И РАЈ У ЈЕДНОМ! Ево која је за шта најбоља, шта која ЛЕЧИ! Где да нађете предах за душу и тело
Србија је права ризница лековитих вода и ваздуха. Бање код нас нису само место за опоравак, већ и за уживање, одмор и повратак природи.
Било да вас муче реума, проблеми са кичмом, дисајни путеви
Врњачка Бања – краљица лечења срца и крвних судова
Најпознатија српска бања, Врњачка, позната је по топлим минералним изворима, од којих је најчувенији „Топла вода“. Вода овде помаже код болести срца, крвних судова, органа за варење и шећерне болести. Осим лечења, Врњачка Бања је и прави туристички центар – шеталишта, мост љубави, културни догађаји.
Сокобања – плућа Србије
Окружена планинама Ртањ и Озрен, Сокобања је позната по чистом ваздуху и термалним изворима. Идеална је за оне са проблемима дисајних путева, астмом, хроничним бронхитисом. Ту су и лековита блата, као и чувени сокобањски ваздух „за три удаха бољи од било ког лека“.
Пролом Бања – извор младости и здравља
Пролом вода се флашира и пије широм земље, али одлазак у Пролом Бању даје додатни ефекат. Вода помаже код бубрежних болести, камена у бубрегу, проблема са мокраћним путевима и кожних обољења.
Бања Ковиљача – лепотица на Дрини
Позната по сумпоровитој води и лековитом блату, идеална је за лечење реуматских болести, проблема са костима и мишићима. Поред медицинског дела, Бања Ковиљача има и прелеп парк и луксузне смештаје.
Луковска Бања – најтоплија у Србији
Са изворима који достижу и до 70°Ц, Луковска Бања помаже код реуме, проблема са зглобовима, повредама и кожним болестима. Налази се на падинама Копаоника, па је идеална и за планински одмор.
Матарушка и Богутовачка Бања – спас за реуму
Ове бање у близини Краљева познате су по минералним водама које помажу код реуматизма, ишијаса и повреда. Људи долазе и због опуштања и масажа.
Кањижа – бања за нервни систем
Бања Кањижа на северу Србије помаже код обољења периферног нервног система, мишића и зглобова. Минерална вода и пелоидно блато чине чуда.
Горња Трепча – бања за мултиплу склерозу
Ова бања је позната по томе што помаже људима са обољењима нервног система, посебно мултиплом склерозом. Лековита вода и третмани дају резултате који се осећају месецима.
Бање су наше богатство - чувајмо их
Нишка Бања – помаже код срчаних болести и проблема са крвним судовима.
Златибор – ваздушна бања за дисајне путеве.
Бања Русанда – позната по лековитом блату.
Гамзиградска Бања – добра за рехабилитацију после прелома.
Бање Србије су природна апотека и wеллнесс центар у једном. Свака од њих има свој специјалитет – од срца до костију, од плућа до коже. И што је најбоље, све су нам на дохват руке.