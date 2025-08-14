clear sky
ТРЕБА ДА ЧУВАМО ОВО БОГАТСТВО!

БАЊЕ СРБИЈЕ СУ ЛЕК И РАЈ У ЈЕДНОМ! Ево која је за шта најбоља, шта која ЛЕЧИ! Где да нађете предах за душу и тело

14.08.2025. 21:34
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо
da
Фото: youtube prinstcrin/ Experience Serbia

Србија је права ризница лековитих вода и ваздуха. Бање код нас нису само место за опоравак, већ и за уживање, одмор и повратак природи.

Било да вас муче реума, проблеми са кичмом, дисајни путеви

 

Врњачка Бања – краљица лечења срца и крвних судова

Најпознатија српска бања, Врњачка, позната је по топлим минералним изворима, од којих је најчувенији „Топла вода“. Вода овде помаже код болести срца, крвних судова, органа за варење и шећерне болести. Осим лечења, Врњачка Бања је и прави туристички центар – шеталишта, мост љубави, културни догађаји.

da
Фото: youtube prinstcrin/ Experience Serbia

Сокобања – плућа Србије

Окружена планинама Ртањ и Озрен, Сокобања је позната по чистом ваздуху и термалним изворима. Идеална је за оне са проблемима дисајних путева, астмом, хроничним бронхитисом. Ту су и лековита блата, као и чувени сокобањски ваздух „за три удаха бољи од било ког лека“.

 

Пролом Бања – извор младости и здравља

Пролом вода се флашира и пије широм земље, али одлазак у Пролом Бању даје додатни ефекат. Вода помаже код бубрежних болести, камена у бубрегу, проблема са мокраћним путевима и кожних обољења.

 

Бања Ковиљача – лепотица на Дрини

Позната по сумпоровитој води и лековитом блату, идеална је за лечење реуматских болести, проблема са костима и мишићима. Поред медицинског дела, Бања Ковиљача има и прелеп парк и луксузне смештаје.

 

Луковска Бања – најтоплија у Србији

Са изворима који достижу и до 70°Ц, Луковска Бања помаже код реуме, проблема са зглобовима, повредама и кожним болестима. Налази се на падинама Копаоника, па је идеална и за планински одмор.

da
Фото: freepik, ilustracija

Матарушка и Богутовачка Бања – спас за реуму

Ове бање у близини Краљева познате су по минералним водама које помажу код реуматизма, ишијаса и повреда. Људи долазе и због опуштања и масажа.

 

Кањижа – бања за нервни систем

Бања Кањижа на северу Србије помаже код обољења периферног нервног система, мишића и зглобова. Минерална вода и пелоидно блато чине чуда.

 

Горња Трепча – бања за мултиплу склерозу

Ова бања је позната по томе што помаже људима са обољењима нервног система, посебно мултиплом склерозом. Лековита вода и третмани дају резултате који се осећају месецима.

Бање су наше богатство - чувајмо их

Нишка Бања – помаже код срчаних болести и проблема са крвним судовима.

Златибор – ваздушна бања за дисајне путеве.

Бања Русанда – позната по лековитом блату.

Гамзиградска Бања – добра за рехабилитацију после прелома.

Бање Србије су природна апотека и wеллнесс центар у једном. Свака од њих има свој специјалитет – од срца до костију, од плућа до коже. И што је најбоље, све су нам на дохват руке.

