МИНИ БЕГ ЗА МАЛИ НОВАЦ!
Ево где у Србији у септембру можете побећи ЗА МАЛЕ ПАРЕ, уживати у природи и напунити батерије без да се задужите!
Септембар је идеалан месец за мини бег од свакодневице – температуре су пријатније, гужве су мање, а цене повољније него током летње сезоне.
Ако вам је потребан кратак одмор, викенд-путовање или само дан за предах, не морате ићи далеко нити трошити много новца.
Ево неколико дестинација у Србији где можете побећи за мале паре – и напунити батерије на прави начин.
1. Сокобања – класични буџет одмор
Смештај у Сокобањи у септембру можете наћи већ од 1.200 динара по особи, а природа и ваздух остају бесплатни. Шетња кроз парк Бањица, излет до Лептерије или Бованског језера, као и посета Соко граду, прави су хит за љубитеље природе и историје.
Бонус тип: Многе виле и апартмани нуде попусте за боравке од 3+ ноћи у септембру.
2. Тара – јефтини рај за планинаре и заљубљенике у тишину
Ако волите боравак у природи и желите потпуни мир, Тара је прави избор. Пансиони и сеоска домаћинства нуде смештај за око 1.500–2.000 динара по ноћи. Овај крај је идеалан за шетње, вожњу бициклом, посматрање птица, али и за потпуни дигитални детокс.
3. Нови Сад – урбана забава по нижим ценама
У септембру, када се смири туристичка сезона, Нови Сад постаје и приступачнији за џеп. Ноћење у хостелу или Аирбнб-у креће се од 2.000 динара, а уз шетњу по Петроварадинској тврђави, Дунавском парку и вечеру у Лазе Телечког, викенд у овом граду може бити право освежење.
4. Златар – планински бисер без гужве
Још увек "испод радара" многима, Златар нуди смештај у приватним кућама већ од 1.000 динара, а околина пружа сјајне могућности за шетње, фото-туре и домаћу храну. Језеро Увац и вожња чамцем кроз меандре су искуство које се не пропушта – а није скупо.
5. Палић и Суботица – северна романтика
За оне који желе другачију атмосферу, комбинација Суботице и Палића је прави погодак. За око 2.500 динара можете преспавати у центру Суботице, а током дана уживати уз језеро, бициклирати, или посетити прелепу зграду Градске куће и синагоге. У понуди су и повољни породични пакети.