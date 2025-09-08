broken clouds
МИНИ БЕГ ЗА МАЛИ НОВАЦ!

Ево где у Србији у септембру можете побећи ЗА МАЛЕ ПАРЕ, уживати у природи и напунити батерије без да се задужите!

08.09.2025. 20:11 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
da
Фото: freepik, ilustracija

Септембар је идеалан месец за мини бег од свакодневице – температуре су пријатније, гужве су мање, а цене повољније него током летње сезоне.

Ако вам је потребан кратак одмор, викенд-путовање или само дан за предах, не морате ићи далеко нити трошити много новца.

Ево неколико дестинација у Србији где можете побећи за мале паре – и напунити батерије на прави начин.

 

1. Сокобања – класични буџет одмор

Смештај у Сокобањи у септембру можете наћи већ од 1.200 динара по особи, а природа и ваздух остају бесплатни. Шетња кроз парк Бањица, излет до Лептерије или Бованског језера, као и посета Соко граду, прави су хит за љубитеље природе и историје.

Бонус тип: Многе виле и апартмани нуде попусте за боравке од 3+ ноћи у септембру.

 

2. Тара – јефтини рај за планинаре и заљубљенике у тишину

Ако волите боравак у природи и желите потпуни мир, Тара је прави избор. Пансиони и сеоска домаћинства нуде смештај за око 1.500–2.000 динара по ноћи. Овај крај је идеалан за шетње, вожњу бициклом, посматрање птица, али и за потпуни дигитални детокс.

 

3. Нови Сад – урбана забава по нижим ценама

У септембру, када се смири туристичка сезона, Нови Сад постаје и приступачнији за џеп. Ноћење у хостелу или Аирбнб-у креће се од 2.000 динара, а уз шетњу по Петроварадинској тврђави, Дунавском парку и вечеру у Лазе Телечког, викенд у овом граду може бити право освежење.

 

4. Златар – планински бисер без гужве

Још увек "испод радара" многима, Златар нуди смештај у приватним кућама већ од 1.000 динара, а околина пружа сјајне могућности за шетње, фото-туре и домаћу храну. Језеро Увац и вожња чамцем кроз меандре су искуство које се не пропушта – а није скупо.

 

5. Палић и Суботица – северна романтика

За оне који желе другачију атмосферу, комбинација Суботице и Палића је прави погодак. За око 2.500 динара можете преспавати у центру Суботице, а током дана уживати уз језеро, бициклирати, или посетити прелепу зграду Градске куће и синагоге. У понуди су и повољни породични пакети.

 

путовањa Србија септембар
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
