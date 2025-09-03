ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ЗА ТАЈНИ ПРОЛАЗ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У питању је пећина која крије невероватну тајну! ЧУДО ПРИРОДЕ ОСТАВЉА БЕЗ ДАХА
Да ли сте чули за "тајни"пролаз између Србије и Црне Горе?
Један такав се управо крије на југозападу Србије, у атару села Годово. Удаљена свега осам километара од Тутина, Годовска пећина је право чудо природе.
Оно по чему је специфична јесте да у њу можете да уђете у Србији, а изађете у Црној Гори, тачније у пограничном подручју са овом суседном земљом.
Годовска пећина дугачка је 322 метара и заиста представља тајни пролаз између две земље. Занимљиво је и да је законом заштићена као Споменик природе геоморфолошког карактера.
Њу је недавно посетио путописац Александар Ташић и снимио невероватне призоре из дубине земље. Мрачна и хладна, Годовска пећина пресецана је подземним потоцима и украшена пећинским накитом од којих застаје дах.
Током влажних периода, вода потока Пискавци протиче кроз пећину, док у сушним месецима унутрашњи извори у левом зиду обезбеђују сталан доток воде, тако да је током врелих дана прави бег од врућина.
Александар се уласком у Годовску пећину у Србији упутио ка самој Црној Гори, питајући се само једно - да ли ће га цариници дочекати на крају тунела и тражити пасош или личну карту.
Након 320 метара стигао је до излаза на самој граници.
- Након изласка из пећине се налазите у међуграничном простору, тако да не препоручујем да се удаљавате превише, јер можете бити у прекршају, поштујте правила - саветовао је Александар у свом видеу.
Наиме, на само пар метара од изласка из пећине налази се гранични прелаз Годово.
Љубитељи спелеологије и природе имају прилику да истраже њене ходнике и упознају се са хидрографским значајем пећине, која представља један од ретких примера оваквих крашких формација у Србији.