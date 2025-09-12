(ВИДЕО) ДА ЛИ ЗНАТЕ ДА СРБИЈА КРИЈЕ ДОЛИНУ ЈОРГОВАНА Прошетајте стазама којима је корачала Јелена Анжујска и осетите чаролију легенде која и данас живи у српској историји
Долина реке Ибар или Долина јоргована богата је не само средњовековним манастирима и лековитим изворима, већ и остацима тврђаве Маглич
Кроз њу су вековима пролазили различити народи, од Келта до Римљана и Монгола, али је она уско везана за историју српског народа. Богата је не само важним средњовековним манастирима и лековитим изворима, већ и остацима тврђаве Маглич, која поносито сведочи о моћи овог утврђења. Све ово оставља без даха туристе који посећују ово место у нашој земљи.
Долина јоргована
Због богатог наслеђа, долина Ибра се назива и Долином векова или Долином српских краљева. Ипак, најчешће је зову Долина јоргована. Према легенди, овај назив се везује за време владавине српског цара Уроша и његову женидбу Јеленом Анжујском.
Народно предање каже да је краљ Урош, желећи да путовање своје будуће супруге кроз земљу учини лепшим, наредио да се дуж Ибарске долине засаде јорговани. На тај начин је желео да се Јелена Анжујска осећа као код куће, у родној Прованси. Иако нема релевантних доказа за ову легенду, она је очувана до данас и сматра се једним од најромантичнијих српских предања.
Манастири и тврђава
Ибарска долина обилује средњовековним светињама. Поред надалеко познатих манастира Жича, Студеница и Градац, овде се налазе и мање познати манастири Кончул, Нова и Стара Павлица. У месту Полумир, чији назив потиче од предања да су се управо ту помирила завађена браћа Вукан и Стефан Немањић, налази се и црква посвећена Сретењу Господњем.
Занимљиве су и такозване Ибарске прелетнице, цркве брвнаре за које легенда каже да су током ноћи прелетале с једне обале реке на другу, али и из села у село.
Упркос свим манастирима, тврђава Маглич је најпрепознатљивије обележје долине. Њени остаци и данас сведоче о моћи коју је имало ово средњовековно утврђење.
Каматица.рс