САГРАЂЕН ПРЕ БОЈА НА КОСОВУ, ЧУВА ВЕЛИКУ СВЕТИЊУ Ово је један од најлепших манастира у Србији
ЧАЧАК: Српска православна црква и верници обележавају успомену на смрт светог Јована, Пророка, Претече и Крститеља.
Овом свецу посвећено је шест празника у току године и данас се строго пости. Великом свецу посвећене су и бројне цркве и манастири, а један од најлепших свакако је Јовање у Овчарско-кабларској клисури.
- Не зна се ко је са сигурношћу подигао овај манастир, али се верује да постојао и пре Боја на Косову 1389. године. Стара црква посвећена Светом Јовану Крститељу потопљена је приликом изградње хидроцентрале и језера Међувршје, 1954. године, а данашњи манастир Јовање је подигнут 1957. године после изградње језера Међувршје, за време Епископа Германа. По стилу Јовањска црква је једна од најлепших у српској Светој Гори - кажу за РИНУ у ТО Чачак.
Оно по чему је овај манастир посебан јесте и чудотврна икона Мајке Божје Брзопомоћнице, коју је донео архимандрит Серафим Рус 1939. године.
- За ту икону претпоставља се да је копија чувене иконе из манастира Дохијара са Свете Горе, зна се да ју је Серафим Рус донео у Србију 1923. године, када је и сам дошао и да се од ње није одвајао. Када је стари манастир потопљен, све ствари и иконе су однете у Никоље. Када је игуманије Катарина се враћала у ново Јовање, са собом је понела само ту икону, краву и шиваћу машину. Монахиње ништа друго нису имале, али је Мајка Божија помогла изградњу манастира и штитила их од свега - рекао је староседелац Овчар Бање који је од својих предака слушао приче о манастиру Јовање.
Данас је манастир Јовање женски манастир, а захваљући дивним, пожртвованим и вредним монахињама то је једна од најлепших светиња у Србији. Одише миром, лепотом и духовношћу, а велики број верника долази управо ту да се помоли за здравље и срећу, али и за понеку неостварену жељу.
- Верује се да Мајка Божија помаже у свакој неприлици, нарочито се верује да помаже женама које желе, а не могу да добију децу. Људи јој се моле и за налажење несталих ствари, код емотивних недоумица. Доста људи обилази манастир Јовање и то је заоста једна од највећих светиња у нашем крају. Поред иконе која се налази унутар манастира, налази се књига са молитвом коју читају верници кад дођу до велике светитељке по помоћ - каже наш саговорник.
За датум прослављења чудотворне иконе Брзопомоћнице, одређен је 22. новембар по новом, односно 9. новембар по старом календару.