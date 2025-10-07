ЈЕФТИНИ ХОТЕЛИ И СКИ ПАС, А СТАЗЕ ЗА УЖИВАЊЕ Ово су 10 топ дестинација у Европи ЈЕДНА ЈЕ И КОД НАС
Ново истраживање открило је које су скијашке дестинације у Европи најбоље, а на првом месту нашао се Алеко на планини Витоша у Бугарској.
Истраживање, које је спровела компанија за осигурање спортова на снегу SportsCover Direct, обухватило је осам критеријума са сајта skiresort.info: укупну цену дневне ски-карте, просечну оцену, број жичара, највишу надморску висину, дужину стаза, просечну цену хотела и број хотела у кругу од 10 километара.
Највећу тежину у оцени имали су просечна звездица и цена оближњих хотела. Одмаралишта за скијање су добијала оцену до 80 поена, а просечна оцена износила је 52,9.
1. Алеко - Витоша, Бугарска
Одмаралиште Алеко проглашено је најбољим за скијашке авантуре. Освојило је 74,2 поена од могућих 80 захваљујући лакој доступности, чак 197 хотела у близини, разлици у висини између врха и подножја стазе од 740 метара и приступачној цени дневне карте од 26 евра.
2. Страја - Румунија
На другом месту налази се одмаралиште Страја у округу Хунедоара, са 72 поена. Дневна карта за одрасле кошта око 25 евра, а висинска разлика износи 738 метара. Чак 69 одсто посетилаца оцењује стазе као "средње тешке".
3. Равна планина - Босна и Херцеговина
Треће место заузела је Равна планина са 71,8 поена. Ово одредиште омиљено је међу почетницима, јер 86 одсто стаза спада у категорију "лаких". Дневна ски-карта кошта свега 15 евра, што га чини приступачним избором.
4. Торник - Златибор, Србија
На четвртом месту је Торник - Златибор са оценом 71,5. Просечна недељна цена смештаја у једном од 45 хотела у близини износи око 950 евра. Висинска разлика је 380 метара, а стазе су оцењене као "лаке" (23 одсто) и "средње тешке" (60 одсто).
5. Колашин 1450 и 1600 - Црна Гора
Пето место заузимају Колашин 1450 и Колашин 1600, са укупно 70,1 поеном. Одмаралиште има седам жичара, просечну цену хотела од 650 евра и дневну ски-карту од 25 евра.
6. Банско - Бугарска
На шестом месту налази се Банско, са 69,8 поена. Са 59 одсто лаких стаза, идеално је за почетнике. Просечна оцена од 4,2 звездице показује колико је популарно међу туристима.
7. Мали Игман - Босна и Херцеговина
На седмом месту је Мали Игман, са 68,9 поена. Дневна карта за одрасле кошта 21 евро, а 50 одсто стаза оцењује се као "средње тешке", што га чини одличним избором за искусније скијаше.
8. Сејуз 2000 - Гап, Француска
Осмо место заузима Сејуз 2000 (Céüze 2000) у граду Гап, са 68,1 поеном. Цена смештаја у једном од 86 оближњих хотела износи просечно 650 евра, док дневна карта кошта 19 евра.
9. Маврово - Заре Лазарески, Северна Македонија
Девето место припало је македонском одмаралишту Маврово - Заре Лазарески, са 67,7 поена. Висинска разлика износи 623 метра, а 42 одсто посетилаца оцењује стазе као "средње тешке".
10. Алп ди Гран-Сер - Француска
На десетом месту налази се Алп ди Гран-Сер (Алпе ду Grand-Serre) у месту Ла Морт, са 67,7 поена. Најпогодније је за почетнике. Чак 65 одсто стаза оцењује се као "лаке".