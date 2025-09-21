ЈЕФТИНО ЛЕТУЈТЕ У ОКТОБРУ Ове 4 дестинације су идеалне ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 32 СТЕПЕНА, А ОЛ ИНКЛУЗИВ ВЕЋ ОД 450 ЕВРА
На јесен, када Србија улази у хладније дане са кишама и падом температуре испод 20 степени, многи траже плаже и сунце на Медитерану и оближњим афричким обалама.
Крајем септембра и у октобру, током периода познатог као "златна јесен" за путовања, дестинације попут Малте, Кипра, Египта и Туниса нуде савршену равнотежу топлог времена, мање гужве и приступачних цена.
У питању су дестинације идеалне за српске туристе јер су близу - лет од Београда траје само два, три сата, нуде богату историју и плаже које подсећају на егзотику, а аранжмани из српских агенција су повољни захваљујући ласт минуте понудама. Без виза за већину (осим Египта где се визу плаћа на лицу места), ово је време када можете уживати у топлом мору без летње врелине и гужви.
Малта: Медитерански шарм без много труда
Малта, мало острво у срцу Средоземља, прави је драгуљ у јесен. Крајем септембра и у октобру, температура пада са летњих 30 степени на пријатније нивое, али море остаје топло за купање са просечном температуром око 24-25°Ц. Просечне дневне температуре су 25-28°Ц крајем септембра, спуштајући се на 23-25°Ц у октобру, са ноћним минимумима од 18-20°Ц. Киша је ретка (само 5-7 кишних дана у октобру, са укупно 70 mm падавина).
Малта је идеална за српске туристе који желе спој плаже и културног туризма: посетите Vallettu (УНЕСЦО баштину), Мдина (средњовековни град) или Гозо острво са пећинама и плажама.
Малта је близу Србије (директни летови Аир Сербиа), енглески језик је доминантан (олакшава комуникацију), а храна је медитеранска са јасним утицајима Италије – тестенине, риба и вино по приступачним ценама.
Цене аранжмана у српским агенцијама на бази седам ноћења, all inclusive услуге, авионом из Београда, за двоје одраслих крећу се од 600 до 900 евра по особи.
Кипар: Афродитино острво топлог мора
Кипар, треће највеће острво у Медитерану, је рај за оне који траже лето и историју. Крајем септембра температуре су 28-31°Ц дању, са ноћним 19-22°Ц, док у октобру падају на 25-27°Ц дању и 15-18°Ц ноћу. Море је 24-26°Ц, идеално за пливање, а киша је минимална (2-3 дана у септембру, 3-4 у октобру, са 20-30 mm).
Октобар је савршен за уживање на плажама попут Ниси у Аја Напи или Фиг Три Беј у Протарасу, где можете ронити међу олупинама или посетити Афродитин храм.
Директан лет из Београда траје 2,5 сата, а острво је подељено али безбедно у јужном делу.
Аранжмани српских агенција на бази седам ноћења, all inclusive услуге, авионом крећу се од 550 до 850 евра по особи.
Египат: Егзотика без неиздрживе врућине
Египт нису само пирамиде – то је Црвено море са коралима и топлим морем. Крајем септембра температуре су 32-36°Ц у Хургади, са ноћним 22-24°Ц, спуштајући се у октобру на 28-32°Ц дању и 20°Ц ноћу. Море је 26-28°Ц, савршено за роњење, а киша је готово непостојећа (0-1 дан, мање од 5 mm). Сунце сија 10 сати, али јесен доноси блажи ваздух без пустињске врелине.
Српски туристи обожавају Египат због комбинације плажа и авантуре. Мање врућине олакшава излете у Каиро (пирамиде) или Луксор (долина краљева). Храна је егзотична (кебаби, фалафел), а хотели all inclusive са тематским вечерама.
Лет траје 3 сата, а визу симболично плаћате на аеродрому. Цене аранжмана за седам ноћења, all inclusive , авионом из Београда крећу се од 500 до 800 евра по особи.
Тунис: Укус афричког Медитерана
Тунис, мост између Европе и Африке, нуди егзотику по европским ценама. Крајем септембра температуре су 28-30°Ц дању, са 22°Ц ноћу, у октобру 25-27°Ц дању и 18°Ц ноћу. Море 24-26°Ц, киша ретка (4-6 дана, 40-50 mm). Плаже у Хамамету или Сусу су широке и пешчане, идеалне за опуштање.
Тунис је близу (лет траје 2 сата), са арапским базарима, Картагином и Сахаром које обавезно треба видети.
Аранжмани за 7 ноћења, на бази all inclusive услуге крећу се од 450 до 700 евра по особи.