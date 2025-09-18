clear sky
17°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИШЕВАЧКА КЛИСУРА – Скривени драгуљ Источне Србије

18.09.2025. 19:47 19:56
Пише:
Дневник
Извор:
Мирођија
Коментари (0)
niševačka klisura
Фото: Screenshot YT Agro TV Srbija

Нишевачка клисура се налази на југоистоку Србије, у атару села Нишевац, на 6 км од Сврљига и 36 км од Ниша.

Настала усецањем реке Моравице у кречњачке стене, клисура се простире у дужини од око 350 метара и очарава посетиоце својом дивљом лепотом. Иако није дугачка, њен пејзаж одликују стрме литице, природни лукови и богата вегетација која даје посебну драж овом пределу.

Клисура се налази у непосредној близини села Нишевац, које носи трагове бурне прошлости. Ово подручје вековима је било важно стратешко место, а данас га красе природни феномени који све више привлаче туристе жељне мира и аутентичног доживљаја природе.

Историјски значај и културно наслеђе

Осим природне лепоте, Нишевачка клисура носи и снажан историјски печат. У селу Нишевац налазе се остаци тврђаве из доба Првог српског устанка, познате као Латинска црква и стражарске куле. Према предању, ово је родно место војводе Стевана Синђелића, јунака боја на Чегру, чије име заувек остаје повезано са борбом за слободу.

Клисура је у прошлости представљала природну баријеру и важно уточиште, а данас је симбол нераскидиве везе између природе и историје. Управо спој драматичних стена и сећања на херојске подвиге чини ово место јединственим.

Туризам и могућности за посетиоце

Посетиоци који дођу у Нишевачку клисуру могу уживати у шетњама, фотографисању и истраживању пешачких стаза које воде кроз нетакнуту природу. Река Моравица даје посебну свежину, а околни крај познат је и по планинским изворима и здравој храни домаћих газдинстава.

Све већи број путника и љубитеља природе укључује Нишевачку клисуру у свој обилазак Сокобање и околних знаменитости. Управо овде могу доживети спокој, али и осетити дах прошлих времена, јер сваки камен и свака стена крију причу која се преноси генерацијама.

Ниш туризам
Извор:
Мирођија
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај