НИШЕВАЧКА КЛИСУРА – Скривени драгуљ Источне Србије
Нишевачка клисура се налази на југоистоку Србије, у атару села Нишевац, на 6 км од Сврљига и 36 км од Ниша.
Настала усецањем реке Моравице у кречњачке стене, клисура се простире у дужини од око 350 метара и очарава посетиоце својом дивљом лепотом. Иако није дугачка, њен пејзаж одликују стрме литице, природни лукови и богата вегетација која даје посебну драж овом пределу.
Клисура се налази у непосредној близини села Нишевац, које носи трагове бурне прошлости. Ово подручје вековима је било важно стратешко место, а данас га красе природни феномени који све више привлаче туристе жељне мира и аутентичног доживљаја природе.
Историјски значај и културно наслеђе
Осим природне лепоте, Нишевачка клисура носи и снажан историјски печат. У селу Нишевац налазе се остаци тврђаве из доба Првог српског устанка, познате као Латинска црква и стражарске куле. Према предању, ово је родно место војводе Стевана Синђелића, јунака боја на Чегру, чије име заувек остаје повезано са борбом за слободу.
Клисура је у прошлости представљала природну баријеру и важно уточиште, а данас је симбол нераскидиве везе између природе и историје. Управо спој драматичних стена и сећања на херојске подвиге чини ово место јединственим.
Туризам и могућности за посетиоце
Посетиоци који дођу у Нишевачку клисуру могу уживати у шетњама, фотографисању и истраживању пешачких стаза које воде кроз нетакнуту природу. Река Моравица даје посебну свежину, а околни крај познат је и по планинским изворима и здравој храни домаћих газдинстава.
Све већи број путника и љубитеља природе укључује Нишевачку клисуру у свој обилазак Сокобање и околних знаменитости. Управо овде могу доживети спокој, али и осетити дах прошлих времена, јер сваки камен и свака стена крију причу која се преноси генерацијама.