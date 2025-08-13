ПУТУЈЕТЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ У ЕУ? Више папирологије него што мислите ЕВО ДЕТАЉНО ШТА СВЕ МОРАТЕ ДА ОБЕЗБЕДИТЕ
Понекад је људима тешко да се одвоје од кућних љубимаца док су на путу, па их воде са собом, или можда немају коме да их оставе.
Када је реч о кретању унутар Европске уније, у тој слободи не уживају само грађани ЕУ. Захваљујући усвајању правила о путовању са кућним љубимцима, и ваша мачка, пас, па чак и феретке, имају ово право.
Ако овог лета путујете по ЕУ са својим четвороножним пријатељем, довољно је да се уверите да је његов ЕУ пасош за кућне љубимце ажуриран.
Шта се све налази у пасошу за кућне љубимце?
Европски пасош за кућне љубимце садржи опис и податке о љубимцу, укључујући код микрочипа или тетоваже, као и потврду о вакцинацији против беснила и контакт податке ветеринара који је издао пасош.
Пасош можете добити код било ког овлашћеног ветеринара. Најважнији услов, који важи и за љубимце који путују у ЕУ из земље која није чланица ЕУ, јесте да је вакцинација против беснила била редовна.
Такође, ако путујете у земљу у којој нису забележени паразити Echinococcus мултилоцуларис (тј. Финска, Ирска, Малта, Норвешка и Северна Ирска), важно је да је ваш љубимац третиран против ове пантљичаре.
Шта ако поседујете рептила или глодара?
Постоји неколико изузетака које треба имати на уму. Од 2021. године, ЕУ пасоши за кућне љубимце издати становницима Велике Британије више нису важећи за путовање из те земље у неку од чланица ЕУ или у Северну Ирску.
Такође, пасош за кућне љубимце важи само за мачке, псе и феретке. Ако поседујете птицу, рептила, глодара или зеца, потребно је да проверите национална правила земље у коју путујете како бисте сазнали услове уласка.
Шта ако путујете из земље која није чланица ЕУ?
Ако путујете са својим љубимцем из Србије или неке друге земље која није чланица ЕУ, документ који морате да имате је "ЕУ сертификат о здравственом стању животиње". Слично као и пасош, сертификат садржи податке о здравственом стању љубимца, његовом идентитету и вакцинацији против беснила.
Сертификат треба да изда овлашћени ветеринар највише 10 дана пре него што кренете у ЕУ. Такође, уз сертификат морате приложити писану изјаву да се пресељење љубимца спроводи из некомерцијалних разлога.
Дозвољено је путовање са највише пет кућних љубимаца, али ако их имате више од тог броја, морате пружити доказ да учествују на такмичењу, изложби или спортском догађају и да су старији од шест месеци.
Ако не планирате да сами пратите свог љубимца на путовању, морате дати писано овлашћење другој особи.
Међутим, обавезно је да се са својим љубимцем поново састанете у року од пет дана од његовог пресељења.
(ЕУправо зато/Еуропа.еу)