ПУТУЈТЕ И ЗАРАЂУЈТЕ Ево који европски градови нуде повластице ако их посетите

01.09.2025. 16:48 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba, Дневник
helsinki
Фото: Pixabay.com

Замислите да посетите дестинацију с листе жеља док истовремено урањате у локалну културу и још за то будете награђени? 

Управо такво искуство истражују немачки градови Берлин и Бремен, као и финска престоница Хелсинки.

Ови градови експериментишу с локалним програмима подстицаја који награђују туристе за свесне изборе путовања, следећи план који је CopenPay осмислио у Копенхагену прошлог лета. Програм, који се сада враћа другу годину заредом, првобитно је нудио бесплатне излете бродом, изнајмљивање бицикала, па чак и ручак посетиоцима за скупљање смећа, одабир јавног превоза или помоћ у заједничком врту.

Берлин, Бремен и Хелсинки сада следе примјер из Копенхагена, прилагођавајући своју верзију иницијативе. У Бремену, они који дођу ноћним возовима добијају изненађења у облику кесица с ваучерима и малим поклонима од локалних туристичких предузећа. Кампања, развијена у партнерству с Deutsche Bahnom, била је хит међу посетиоцима и планирано је да се додатно прошири 2026. године.

Хелсинки размишља на ширем плану, с циљем промоције регенеративног туризма у нордијским и балтичким земљама, с пројектима попут обнове Балтичког мора у првом плану.

У међувремену, Берлин истражује властити приступ CopenPayu.

berlin
Фото: Pixabay.com

„CopenPay се истиче као инспиративан пример како креативне мере могу ефикасно подићи свест о одрживијем путовању. У Берлину делимо ову амбицију“, рекла је Сабине Вент, извршна директоркца „Визит Берлина“.

Стручњаци на глобалном нивоу виде огроман потенцијал у овом моделу. Родни Пејн, извршни директор компаније „Destination Think“, истиче да схеме попут CopenPaya "показују другим дестинацијама како да ангажују посетиоце на начине који су одрживи и дубоко повезани са локалним животом".

С обзиром на то да се очекује пораст броја међународних долазака у наредним годинама, иницијативе које спајају свесно путовање са наградама из стварног света могле би постати норма, а не изузетак.

Дакле, следећи пут када планирате одмор по градовима у иностранству, немојте размишљати само о обележавању уобичајених знаменитости. С овим програмима подстицаја који се шире по Европи, можда ћете моћи да доживите више од одабране дестинације, учинити нешто добро, а можда чак и добити неколико бесплатних погодности успут.

туризам повластице берлин хелсинки
