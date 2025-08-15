САОБРАЋАЈНИ ПРЕКРШАЈ ПРЕТВОРИО ОДМОР У ПАКАО Србин у Грчкој у безизлазној ситуацији ЕВО ЗАШТО
Kазне за саобраћајне прекршаје у Грчкој драстично су пооштрене. Kонтроле су, чини се, веће него претходних година, а полицајци немају милости, у смислу да се казна мора платити цела, док се на лицу места возачу одузимају таблице или чак возачка дозвола.
Један Србин тако је нашао у немилој ситуацији. Kако је испричао на мрежама, направили су саобраћајни прекршај вредан 80 евра, а онда су им узели возачку дозволу и дали инструкције где да плате казну и шта да ураде да би документ добили назад. Проблем је, међутим, што се све дешава пред викенд, када поште не раде и када ова породица, на све то, мора да се врати кући, односно изађе из смештаја.
- Прво треба платити казну, а проблем је што сутра ниједна пошта не ради, а у суботу идемо кући. Потом треба да пишемо на мејл који нам је дат па ће нам даље дати инструкције, а то ће бити, како је објаснио полицајац, одлазак у станицу по дозволу. Прво су запретили да донесемо таблице неким другим колима, али је онда ублажио и рекао како неко други са дозволом може да довезе ауто и дође највероватније само по дозволу – прича он и додаје:
- Највећи проблем је где платити казну и ако је неко имао искуства са одузимањем таблица, да ли је вероватно да ће одузети таблице, или пак неће ако им објаснимо, јер у суботу већ идемо кући – питао је забринут.
Ово није први пут да се Срби жале на проблем у који су доспели због, најчешће, непрописног паркирања. Ипак, ако је судити по пређашњим искуствима, када се плати казна, Грци не одуговлаче са враћањем таблица или возачке возачу, па се надамо да ће и ова прича имати такав крај, да би породица бар мирно могла да се врати у Србију.