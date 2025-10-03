СРПСКИ ТУРИСТИ ОБОЖАВАЈУ ОВУ ЕВРОПСКУ ДЕСТИНАЦИЈУ АЛИ... Од Нове године, цене смештаја и осталих услуга могло би бити и дупло скупље ОВО ЈЕ РАЗЛОГ НАГЛОГ СКОКА
Поскупљење неће утицати само на оне који траже смештај. Забавни паркови, музеји и пружаоци спортских услуга такође рачунају на велике губитке.
Милиони туриста, укључујући и многе Србије, воле сликовите градове, пејзаже и природу Холандије. Било да је у питању кратко путовање или летњи одмор, ова европска земља је идеална дестинација за многе. Међутим, чини се да све посетиоце очекује непријатно изненађење.
Према писању немачког Билда, одмор у Холандији могао би да поскупи од 1. јануара 2026. године. Влада премијера Дика Схофа планира да драстично повећа стопу ПДВ-а на услуге ноћења, са садашњих девет на чак 21 одсто. Ова мера ће утицати на све облике смештаја: од хотела и пансиона, преко популарних туристичких одмаралишта и кампова, до хостела. Иако је циљ повећања пореза да се попуне рупе у државном буџету, туристички сектор страхује од катастрофалних последица и пада прихода.
Многи су незадовољни овом одлуком, па је влади послато протестно писмо. У њему се наводи:
"Повећање пореза довешће до мањег броја страних туриста који долазе у нашу земљу, посебно Немаца", који су, како тврди, "једноставно незаменљиви" за многе регионе.
Трговинска асоцијација Конинклијке Хореца Недерланд (Краљевско удружење за угоститељство Холандије) упозорава на ширу слику: скоро 800.000 радних места у Холандији директно зависи од туризма. Ако се број путовања у земљу смањи, тржишту рада прети црни сценарио.
Међутим, неће само они који траже смештај осетити повећање цена.
Забавни паркови, музеји и спортски добављачи такође рачунају на велике губитке. Удружење за водене спортове и рекреацију HISWA-RECRON процењује да би, у случају пада броја туриста, укупан губитак прихода за различите секторе могао достићи чак 826 милиона евра.
(ЕУправо зато/Пословни)