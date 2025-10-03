moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ ТУРИСТИ ОБОЖАВАЈУ ОВУ ЕВРОПСКУ ДЕСТИНАЦИЈУ АЛИ... Од Нове године, цене смештаја и осталих услуга могло би бити и дупло скупље ОВО ЈЕ РАЗЛОГ НАГЛОГ СКОКА

03.10.2025. 17:31 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
амстердам
Фото: Ilustracija pixabay

Поскупљење неће утицати само на оне који траже смештај. Забавни паркови, музеји и пружаоци спортских услуга такође рачунају на велике губитке.

Милиони туриста, укључујући и многе Србије, воле сликовите градове, пејзаже и природу Холандије. Било да је у питању кратко путовање или летњи одмор, ова европска земља је идеална дестинација за многе. Међутим, чини се да све посетиоце очекује непријатно изненађење.

Према писању немачког Билда, одмор у Холандији могао би да поскупи од 1. јануара 2026. године. Влада премијера Дика Схофа планира да драстично повећа стопу ПДВ-а на услуге ноћења, са садашњих девет на чак 21 одсто. Ова мера ће утицати на све облике смештаја: од хотела и пансиона, преко популарних туристичких одмаралишта и кампова, до хостела. Иако је циљ повећања пореза да се попуне рупе у државном буџету, туристички сектор страхује од катастрофалних последица и пада прихода.
Многи су незадовољни овом одлуком, па је влади послато протестно писмо. У њему се наводи:

"Повећање пореза довешће до мањег броја страних туриста који долазе у нашу земљу, посебно Немаца", који су, како тврди, "једноставно незаменљиви" за многе регионе.
Трговинска асоцијација Конинклијке Хореца Недерланд (Краљевско удружење за угоститељство Холандије) упозорава на ширу слику: скоро 800.000 радних места у Холандији директно зависи од туризма. Ако се број путовања у земљу смањи, тржишту рада прети црни сценарио.

Међутим, неће само они који траже смештај осетити повећање цена.

Забавни паркови, музеји и спортски добављачи такође рачунају на велике губитке. Удружење за водене спортове и рекреацију HISWA-RECRON процењује да би, у случају пада броја туриста, укупан губитак прихода за различите секторе могао достићи чак 826 милиона евра.

(ЕУправо зато/Пословни)

Холандија туризам смештај пдв
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛАКШЕ ДО ПОВРАТА ПДВ-А ЗА УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Бесплатно преко еУправе, ево и шта је потребно
Канцеларија за ИТ и еУправу

ЛАКШЕ ДО ПОВРАТА ПДВ-А ЗА УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Бесплатно преко еУправе, ево и шта је потребно

16.07.2025. 10:12 10:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај