АКО ВАМ ОТКАЖЕ КВАЧИЛО, НЕ ПАНИЧИТЕ! Механичар открива трик који може спасити вашу вожњу ДОК не стигнете до мајстора!
Кварови на аутомобилу често се десе онда када их најмање очекујемо. Један од оних који изазива највећи страх међу возачима јесте квар педале квачила усред вожње.
Без квачила, логично, не можемо да мењамо брзине на уобичајен начин, па многи одмах помисле да је једина опција да позову шлеп службу и чекају помоћ. Ипак, један шпански аутомеханичар са ТикТок канала Таллерес Пиба открио је једноставан трик који може да помогне возачима да покрену ауто и превезу га до првог безбедног места или сервиса.
Важно је нагласити да ово није трајно решење нити препорука за дужу вожњу. Трик је намењен само хитним ситуацијама када је потребно да се возило склони са пута или доведе до места где може бити поправљено. Уз пажљиво руковање и мало вештине, могуће је возити чак и када педала квачила потпуно откаже.
Како покренути ауто без квачила?
Први корак је убацивање аутомобила у брзину док мирује. Аутомеханичар саветује да се возило убаци у прву брзину док стоји, чак и без притискања педале квачила. Након тога довољно је спустити ручну кочницу и дати контакт – мотор ће се покренути заједно са аутомобилом. Прва брзина има довољно снаге да повуче возило и омогући му да крене.
Потребна је додатна пажња јер аутомобил креће нагло, али уз смиреност могуће је да се безбедно покрене и настави вожња. Ако наиђете на „Стоп“ знак, пешачки прелаз или препреку, довољно је да угасите мотор и зауставите ауто.
Друга брзина је кључна
Вожња само у првој брзини је непрактична, па аутомеханичар предлаже технику за убацивање у другу. Трик је у томе да се да мало гаса, а затим у тренутку када се возило заљуља и пренесе снагу на мењач, искористи тај моменат да се полуга пребаци из прве у неутрални положај. Потом се поступак понавља – уз правилан осећај и добар тајминг могуће је убацити у другу брзину без коришћења квачила.
Вожња у другој брзини може бити изненађујуће стабилна, па аутомобил може да постигне брзину до 40–50 км/х, што је сасвим довољно да се стигне до најближег сервиса или сигурне локације.
Када можете да користите овај трик?
Ова техника никако не треба да се користи као трајно решење, већ искључиво у хитним случајевима. Намењена је само за ситуације када сте изненада остали без квачила на путу и морате да се померите са незгодне позиције или стигнете до места где можете да позовете помоћ.
Механичар наглашава да све ово мора да се ради полако, уз опрез и без наглих потеза. Квар педале квачила озбиљан је проблем који се може решити само у сервису. Трик са „вожњом без квачила“ треба да се схвати као привремено решење и помоћ у нужди, а не као алтернатива поправци.