ЕВО ЗА ШТА ЉУДИ КОРИСТЕ CHAT GPT Кориснице броније од кориника, никада нећете погодити што се обраћају вештачкој интелигенцији
Од свакодневних задатака до пословних одлука - ево шта пише у резултатима истраживања о начину на који 700 милиона људи користи ChatGPT.
OpenAI је управо објавио резултате свог највећег истраживања икад о томе како људи заправо користе ChatGPT. На основу интерне анализе коју је тим економских истраживача објавио у сарадњи са Харвард-овим економистом Дејвидом Денином, добили смо најпоузданији извештај о навикама стотина милиона ChatGPT корисника до сада.
ChatGPT тренутно има више од 700 милиона активних корисника недељно, што је готово 10% одрасле светске популације. У јуну 2024. просечно је процесирано 451 милион порука дневно, а у јуну 2025. тај број је скочио на преко 2,6 милијарди. Поређења ради, Гугле према последњим подацима бележи око 14 милијарди претрага дневно.
Ипак, раст употребе четбота долази скоро искључиво од нових налога. Дугорочни корисници (регистровани до првог квартала 2025) бележе стагнацију последња три месеца, а највећи скокови везани су за лансирање нових модела o1-preview, o1-mini, o3 и o4-mini.
Демографска структура показује да су корисници махом млади - 46% је старости између 18 и 25 година. Занимљиво, полна структура се променила - иако су 2022. мушкарци чинили већину са 80%, жене сада чине 52,4% укупног броја корисника.
Највећи удео коришћења није везан за посао - чак 72,2% порука су задаци који немају везе са продуктивношћу, иако се очекивало супротно. Када је реч о пословним корисницима, писање и уређивање текстова доминира: 42% пословних упита односи се на писање, а код менаџера и бизнис професија тај удео скаче на 52%.
Људи ChatGPT углавном користе да би исправио или критиковао текст (10,6%), затим за генерисање порука (8%) и превода (4,5%), док је писање фикције на свега 1,4%.
ChatGPT се све више користи и као претраживач - 24,4% свих разговора у јуну 2025. односило се на тражење информација, што је пораст у односу на 14% годину раније. Међутим, упркос напретку у цитирању извора, проблем "халуцинација" и даље остаје, пише ArsTechica.
Занимљиво је и то да чак 14,9% пословних упита спада у категорију "одлучивања и решавања проблема", што значи да многи користе ChatGPT као саветника при доношењу одлука, а не само као алат за аутоматизацију задатака.
Мањи, али значајни проценти употребе укључују: мултимедију (6%), програмирање (4,2%), креативне идеје (3,9%), математичке прорачуне (3%), односе и личну рефлексију (1,9%) и играње улога (0,4%).
Ови подаци показују да ChatGPT више није само пословни алат, већ свакодневни дигитални асистент - најчешће за млађу публику и углавном за задатке који превазилазе пословне потребе.
Комплетне резултате истраживања можете пронаћи на сајту америчког Националног бироа за еконоска истраживања.