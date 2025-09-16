Ово 100 посто не знате! Ево чему служи ДОЊА ФИОКА У ФРИЖИДЕРУ Не, није намењена за поврће и воће
Донети намирнице кући и ставити их у фрижидер делује као најједноставнија ствар на свету – ништа лакше.
Ипак, да би храна заиста остала свежа и укусна, није довољно само је одложити на хладно. Један од кључних делова фрижидера често остаје неискоришћен – доња фиока, позната и као "crisper drawer".
Правилним коришћењем овог одељка можете значајно продужити свежину поврћа и воћа, а уз неколико једноставних трикова, она ће постати ваш савезник у очувању намирница.
Већина нас доњу фиоку у фрижидеру користи за воће и поврће. Ова идеја је углавном исправна, али постоје правила која одређују које поврће и воће је погодно за овај простор и под којим условима га можемо чувати.
Главна предност "crisper drawer" фиоке је могућност регулације влаге, што помаже да храна остане свежа. Поврће, нарочито лиснато, као што су салата, спанаћ или свеже зачинско биље, захтева већу влажност која спречава исушивање и чува хрскавост.
Слична влажност потребна је и шаргарепи, краставцима и паприкама. Насупрот томе, воће које производи етилен, гас који убрзава сазревање, захтева нижу влажност, како не би почело да трули.
Иако влажност и температура у доњој фиоци помажу очувању свежине поврћа, "crisper drawer" је често погоднија за свеже месо и рибу.
А шта је са јајима? Можда ће вас изненадити да је доња фиока погодније место од врата фрижидера, јер се у њој одржава стабилнија температура.
Како правилно користити фиоку?
Неправилна влага и неадекватно складиштење могу довести до бржег кварења хране – фиоку је најбоље пунити само до једне трећине или половине, како би ваздух могао да циркулише и одржава оптималне услове.
Ако можете да регулишете влажност фиоке, имајте на уму да су за влажнији режим погодне све врсте салата и лиснатог поврћа. Воће је боље држати у нижем нивоу влажног режима.
Да би све намирнице дуже остале свеже, повремено фиоку оперите раствором топле воде и сирћета. Сирће је одлична природна дезинфекција која неутралише мирисе и чак продужава животни век пластике од које су доње фиоке направљене, пише Жена Блиц.