(ФОТО) КАД РОБОТ ИЗВРШИ САМОУБИСТВО ЗБОГ ПОСЛА Да ли и људске творевине имају свој лимит издржљивости спрам радних активности

Инцидент су пренели локални медији уз наслове „Зашто је марљиви државни службеник то урадио?“ и „Да ли је рад био превише тежак?“. Такође је дошло до излива симпатија на друштвеним мрежама према раднику, при чему је интересовање људи достигло врхунац због тога што је државни службеник заправо – робот.

Неки верују да је то прво самоубиство робота, то јест да се намерно бацио низ степенице након што је постао фрустриран својим послом. Сведоци су изјавили да су га видели како кружи у месту непосредно пре пада, што је довело до спекулација да је доживео емоционални слом.

Али да би се намерно убио, робот би прво морао да има способност да осећа. То је идеја која је била књижевни троп научне фантастике више од једног века, али тек последњих деценија технолози и филозофи су почели озбиљно да спекулишу о томе када и како би се то могло заиста одвијати.

Џонатан Бирч, професор филозофије на Економском факултету Универзитета у Лондону (LSE) и аутор књиге The Edge of Sentience: Risk and Precaution in Humans, Other Animals, and AI (Ивица осећаја: Ризик и опрез код људи, других животиња и вештачке интелигенције), верује да ћемо врло брзо видети оно што он назива „двосмислено осетљивом“ вештачком интелигенцијом.

„Под ’двосмислено осетљивом‘ подразумевам да ће неки људи бити апсолутно уверени да је њихов сарадник заснован на вештачкој интелигенцији разумно биће са богатим унутрашњим животом, и биће љути када други то буду порицали“, рекао је професор Бирч за британски Индипендент.

Према његовим речима, други ће бити подједнако уверени да исти ти сарадници не осећају апсолутно ништа. „Неће бити могуће рећи ко је у праву, јер наше научно разумевање осећаја још није довољно зрело за то. А ово има потенцијал да доведе до веома озбиљних друштвених подела“, објашњава Бирч.

Да бисмо се припремили за такав развој догађаја, професор Бирч је позивао технолошке компаније да признају ризике и да подрже истраживања која треба да доведу до бољег разумевања те области науке.

Дебата која је настала у Јужној Кореји након смрти радника-робота била је усредсређена на интеграцију вештачке интелигенције и машина у људско радно окружење и питање да ли им треба дати слична права као и њиховим колегама од крви и меса.

Питања имају посебну тежину у тој земљи у којој се аутоматизација дешава бржим темпом него у било којој другој држави на планети. Извештај Међународне роботичке федерације (International Federation of Robotics – IFR) за прошли месец открио је да је Јужна Кореја постала прва у свету која је заменила више од 10 одсто своје индустријске радне снаге роботима. Само још једна земља је прешла границу од пет одсто.

Роботи налазе посао свуда у Кореји, од кухиња ресторана до болничких операционих сала. Корејска влада види интелигентне машине као начин за решавање рекордно ниске стопе наталитета и брзог смањења радно способног становништва.

Међутим, огроман прилив робота на тржиште рада покренуо је нове проблеме на тему како их најбоље третирати и интегрисати. Упркос томе што још немају осећања и свест о себи, многи их већ виде као неку врсту полусвесних бића која заслужују одређени ниво достојанства.

Пример за то је реакција на прошлогодишњи видео-снимак, који приказује робота како нагло пада на земљу док слаже кутије. Произвођач робота рекао је да је у питању обичан квар, али снимак је добио милионе прегледа док су људи спекулисали да ли је то у ствари чин пркоса или исцрпљености. „Под стресом као и ми остали“, „ВИ доноси сопствене одлуке и некако ми се свиђа #СлободнаВоља“, само су неки од коментара остављених на друштвеним мрежама.

🚨 BREAKING



A robot in South Korea nicknamed "Robot Supervisor" malfunctioned and fell down a staircase.



While some are calling it a robot suicide, it's more likely a technical issue.



The robot had a wider range of abilities than most, including navigating floors and using… pic.twitter.com/kYCmhB2iOd

— Vensy (@vensykrishna) July 7, 2024