(ФОТО) СВЕТСКИ МЕГАПРОЈЕКАТ Кина одобрила изградњу НАЈВЕЋЕ БРАНЕ ЗА ХИДРОЦЕНТРАЛУ на свету

Ова хидроцентрала могла би да производи три пута више електричне енергије од бране Три клисуре која је тренутно највећа на свету, преноси Би-Би-Си.

Пројекат је изазвао страховања од расељавања насеља на Тибету, као и од еколошких последица које би могао да има по Индију и Бангладеш, наводи британски јавни сервис.

Кинески државни медији су описали изградњу бране као безбедан пројекат чији приоритет је еколошка заштита, наводећи да ће он допринети локалном просперитету и остваривању националног циља о нултој емисији штетних гасова.

China To Build World's Largest Hydropower Dam in Tibet - First Details



READ | https://t.co/HMyl5OUTik pic.twitter.com/fDwhUKpKiR

— Republic Business (@RepublicBiz) December 26, 2024