(ФОТО/ВИДЕО) ПРВИ РОБОТСКИ МАРАТОН Хуманоидни роботи учествовали на полумаратону у Пекингу, победнику ТРИ ПУТА МЕЊАЛИ БАТЕРИЈЕ ТОКОМ ТРКЕ

Роботи, које су развиле кинеске компаније попут "DroidUP" и "Noetix Robotics", били су различитих величина - од 120 центиметара до 180 центиметара висине.

Неки су имали људске карактеристике попут могућности да намигну и насмеше се, пренео је Ројтерс.

Роботи су били праћени тренерима, а неки су морали физички да их подржавају током трке.

Неколицина робота носила је патике, један је имао боксерске рукавице, а други црвену траку са натписом "Обавезна победа" на кинеском језику.

Први је кроз циљ прошао робот "Tiangong Ultra" са Пекиншког иновационог центра за хуманоидну роботику, за време од два сата и 40 минута.

On April 19, the world's first humanoid robot half #marathon officially took place at #Beijing E-Town. The race featured an innovative 'human-robot joint run' format, attracting participants such as amateur runners and nearly 20 #robot companies. The biggest highlight of the… pic.twitter.com/QC3YGtU4VK

