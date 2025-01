(ВИДЕО) ЈАПАНСКА ИНОВАЦИЈА КОЈА ПОМЕРА ГРАНИЦЕ У МУЗИЦИ Роботска рукавица убрзава свирање клавира и подиже виртуозност на нови ниво

Уређај може да помера сваки од пет прстију брже него што то може особа која носи рукавицу, преноси британски Тајмс.

Научници су направили роботски егзоскелет у облику рукавице који великом брзином помера прсте приликом свирања клавира, омогућавајући тако да се стекне вештина и виртуозност.

Рукавица може да савије сваки прст руке четири пута у секунди, а дизајнирана је да помогне музичарима приликом вежбања како би им побољшала физичку агилност. У студији у којој је учествовало више од стотину успешних пијаниста, егзоскелет им је помогао да побољшају извођење техничких вежби. Током вежби, уређај је померао своје прсте у сложеним обрасцима брже него што су могли сами да управљају, а када је егзоскелет уклоњен, пијанисти су и даље могли да свирају брже и прецизније.

A robotic hand exoskeleton can help expert pianists learn to play even faster by moving their fingers for them.

Read more: https://t.co/5agxX2q9gr pic.twitter.com/UXDvh0M491

— New Scientist (@newscientist) January 17, 2025