НАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА ChatGPT ПОСТАЛА - УЛИЗИВАЧКА Директор компаније признао и најавио да ће отклонити недостатке, ево и када

Извршни директор OpenAI-а, Сем Алтман, признао је да су недавна ажурирања GPT-4о модела учинила да се ChatGPT понаша превише "улизивачки и иритантно", упркос другим побољшањима. У недавној објави на платформи X, Алтман је рекао да компанија ради на исправкама, при чему су нека унапређења већ пуштена, док ће додатна бити пуштена током ове недеље.



the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025