НЕЋЕТЕ НИКАДА ПОГОДИТИ ПРЕКО КОГ ДЕЛА КОМПЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ МОГУ ДА ВАС ПРИСЛУШКУЈУ Научници дошли до запањујућег открића
Након паметног телефона, компјутерски миш је предмет који људи током живота најдуже држе у својим рукама. Иако не делује тако на први поглед, ова два уређаја имају нешто заједично - могу постати опасно оружије и у рукама криминалаца, и у рукама безбедносних служби.
Експеримент назван Mic-E-Mouse, који су спровели истраживачи са Универзитета у Калифорнији, вероватно ће многима изазвати језу. Како су утврдили научници, компјутерски миш може послужити за прислушкивање корисника.
Како би доказали своју хипотезу, научници су миш прикључили на рачунар, након чега је започет процес преузимања информација које је слао. Оптички сензор високе фреквенције без икаквих потешкоћа регистровао је вибрације радне површине изазване разговором у просторији. Стручњаци су потом употребили вештачку интелигенцију како би филтрирали снимке, што је на крају омогућило препознавање конкретних речи.
Истраживачи су помоћу оптичког сензора компјутерског миша и вештачке интелигенције успели да преведу вибрације радне површине у препознатљив звук.
Такво откриће могло би да буде прекретница за сајбер-криминалце који би, на пример, могли да искористе откривене безбедносне пропусте за шпијунирање корисника. Помиње се и потенцијална примена у раду безбедносних служби.
Да ли су обични корисници погођени?
Оваква истраживања тичу се и обичних корисника. Мишеви са оптичким сензорима високе фреквенције више нису луксуз - некада су их користили само е-спорт играчи и напредни корисници, а данас су лако доступни свима. Ако се не уведу одговарајуће мере заштите, хакери би могли да изврше напад и прислушкују власника било ког зараженог рачунара.
Као што се види на видео снимку испод, тест је обухватао одбројавање. Софтвер је успешно издвојио конкретне бројеве, а иако звук није потпуно чист, лако је препознати изговорене речи.
Заправо, научници су недавно открили готово исту ствар ствар са паметним телефонима које нису прислушкивали помоћу микрофона, већ помоћу вибрација.
Ипак, треба напоменути да су у случају компјутерског миша научници спровели експеримент у строго контролисаним условима. Површина стола била је пажљиво одабрана, а миша нико није померао током прислушкивања.