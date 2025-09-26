ОВЕ ТРИ АПЛИКАЦИЈЕ ПРИКУПЉАЈУ ВАШЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ С ТЕЛЕФОНА БЕЗ ВАШЕГ ЗНАЊА Ако их имате - избришите их одмах
Стручњаци за сајбер безбедност упозоравају да три апликације које многи сматрају безопасним могу у позадини прикупљати осетљиве личне податке и то без вашег знања.
Пре него што последице постану трагичне, проверите да ли имате инсталиране: апликацију за светиљку, апликацију за временску прогнозу или популарне игрице које траже превише дозвола.
Стручњаци за сајбер безбедност скрећу пажњу да одређене апликације које инсталирамо због њихове практичне сврхе често захтевају приступ подацима који им нису неопходни, као што су локација, контакти или складишни простор. Међу њима се посебно истичу три врсте апликација које треба одмах да уклонити са свог телефона:
Апликације за светиљку (Flashlight apps)
Иако већина телефона има уграђену функцију светиљке, додатне апликације могу да захтевају приступ контактима или локацији. Неке од њих постоје само да би прикупљале ваше податке.
Апликације за временску прогнозу
Потребно је да апликација зна вашу локацију како би приказала временску прогнозу. Међутим, неке апликације иду даље и прикупљају име, адресу е-поште, па чак и постал адресу без оправданог разлога, пише Вечерњи.
Популарне игрице
Чак и игрице или забавне апликације, као што је Angry Birds, могу деловати бенигно, али у позадини сакупљају информације и деле их са трећим странама.