ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 26. СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Шкорпијама не гине дужи останак на послу, Водолијама стижу повољне вести
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за петак, 26. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Нема неких већих изненађења када је у питању крај радне недеље. Дан се завршава на уобичајени начин. За оне који су у озбиљној вези, опуштен и отворен разговор отвара вам нови поглед на љубавну ситуацију. Одвојте време за лагане физичке активности у природи.
♉︎ БИК
Данас се суочавате са обавезама које су се нагомилале претходних дана. Иако највише волите да све урадите сами, затражите помоћ да бисте све завршили на време. Будите стрпљиви и пажљиво саслушајте члана породице који вам се поверава. Здравље је добро.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Данас сте прилично заузети завршавањем преузетих обавеза из претходног периода. Немојте ништа радити на брзину и обратите посебну пажњу на документацију. Веома сте задовољни како се ствари одвијају на љубавном плану. Пријао би вам излет у природу.
♋︎ РАК
Ову радну недељу успешно приводите крају, али, истовремено, правите планове за наредни период. Отварају вам се могућности у вези са иностранством. Леп дан вас очекује и на пољу љубави. Могуће је да вам драга особа приреди неко пријатно изненађење. Одморите се.
♌︎ ЛАВ
Околности су такве да ваш професионализам данас долази до пуног изражаја. Уз то иде и побољшана финансијска ситуација. Оно што је на први поглед личило на пролазну авантуру, полако прераста у нешто много озбиљније. Приуштите себи једно лепо путовање.
♍︎ ДЕВИЦА
Иза вас је помало напета радна недеља, али ви је завршавате без већих изазова. Потребно вам је да мало предахнете и то ћете најбоље учинити окружени пријатељима и породицом. Организујте једну лепу вечеру за најближе. Одморите се и добро се наспавајте.
♎︎ ВАГА
Понекад вас на крају радне недеље ухвати нека мрзовоља. Немате разлога за то. Полако приведите крају започете пословне задатке и опустите се. У пријатној атмосфери проводите заједничке тренутке са драгом особом. Испланирајте активан одмор. Пријаће вам.
♏︎ ШКОРПИЈА
Одговорни сте и професионални иако је крај недеље. Не остављате недовршене задатке, па макар остали мало дуже на послу. На приватном плану, задовољни сте тренутном ситуацијом и пред вама је релативно мирно вече. Одвојте мало времена и пођите у једну брзу шетњу.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Већина особа рођених у овом знаку требало би да дочека крај ове радне недеље прилично задовољна постигнутим, али са друге стране прилично исцрпљена. Осећај психофизичког замора одражава се и на сферу љубави, тако да ће све зависити од вашег расположења.
♑︎ ЈАРАЦ
Данас је добар дан за рекапитулацију онога што сте до сада урадили, као и за прављење планова за наредну радну недељу. Могућ је и један добар пословни разговор. Бићете боље расположени ако се мање будете враћали у прошлост. Немате здравствених проблема.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Нисте очекивали ништа значајно данас, али до вас стижу врло повољне информације у вези са неким пројектом или пословним договором. Искористите крај дана за заједнички провод, а ни краће путовање није искључено. Ни викендом не би требало одустати од вежбања.
♓︎ РИБЕ
Добра завршница радне недеље је пред вама. Могуће је да у последњем тренутку дође до склапања неког новог пословног договора. На приватном плану важно је да кроз разговор покажете разумевање за потребе драге особе. Држите се плана физичких активности.