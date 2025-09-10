moderate rain
ОВОМЕ ЋЕ СЕ МНОГИ ОБРАДОВАТИ Гугл Џемини сада преписује аудио за само једну секунд

10.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
gemini
Фото: ChatGTP/илустрација

Гугл је поново унапредио своју Џемини апликацију и омогућио корисницима да пошаљу аудио фајлове, које вештачка интелигенција затим претвара у транскрипт за свега једну секунду.

Ова функција посебно је корисна за вођење бележака са састанака или предавања, јер елиминише потребу за поновним преслушавањем снимака.

Нова опција доступна је и у мобилној и у веб верзији апликације. Довољно је да корисник у Џемини дијалогу кликне на знак „+” и изабере опцију „Пошаљи фајл”. Подржани формати укључују MP3, M4A и WAV, што покрива најчешће коришћене типове аудио записа.

Према првим тестирањима, Џемини не само да може да направи комплетан транскрипт, већ и да дода временске ознаке и препозна различите говорнике. То значи да запис постаје форматиран и прегледан, што олакшава касније анализирање садржаја.

Џош Вудвард, потпредседник Гугл Лабса и Џемини одељења, истакао је да је управо „подршка за аудио фајлове” била најчешћи захтев корисника. Сада је та опција доступна свима, али уз ограничење – могуће је послати максимално десет фајлова по једној инструкцији, преноси LTN.

Овим потезом Гугл додатно шири могућности Џемини апликације, претварајући је у моћан алат за продуктивност који се може користити у пословне, образовне и личне сврхе. Јасно је да је циљ да Џемини постане централна тачка за рад са различитим типовима датотека, укључујући текст, слике и сада, звук.

