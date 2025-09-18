clear sky
(ВИДЕО) МАРК ЗАКЕРБЕРГ СТАВИО НОВЕ РЕЈ-БАНКЕ И ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СВЕТ ИЗГЛЕДА КРОЗ ЊИХ Мета промовисала наочаре са уграђеним дисплејем за апликације

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
meta
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ЊУЈОРК: Компанија Мета представила је нови пар паметних наочара марке Реј-Бан са уграђеним дисплејем за апликације, обавештења и упутства на десном сочиву.

Паметним наочарима управља наруквица која детектује суптилне гестове руку, названа Мета Неурал Банд, попут оне коју је компанија промовисала као део своје презентације Орион, пренео је Тех кранч.

Извршни директор компаније Марк Закерберг најавио је нови производ, назван Мета Реј-Бан Дисплеј, на годишњој конференцији за програмере компаније, Мета Конект 2025.

Он каже да се, за разлику од Ориона, овај производ може купити за неколико недеља, почев од 30. септембра, а коштаćе 799 долара.

Ово је Метин најновији покушај да потрошачима понуди паметне наочаре, способне да обаве многе задатке које корисници традиционално обављају на паметном телефону.

Годинама је Мета била приморана да до корисника стигне преко уређаја својих конкурената, попут оних које продају Гугл и Епл.

Иако је Мета уложила милијарде долара у слушалице за виртуелну стварност, паметне наочаре са вештачком интелигенцијом сада изгледају као најбоји начин да се компанија повеже са корисницима на сопственом хардверу.

Са Мета Реј-Бан дисплејем, компанија намерава да продужи успешан продајни низ својих оригиналних паметних наочара.

Заједно са својим партнером за производњу наочара, компанијом Есилор Луксотика, Закербергова компанија пласирала је на тржиште милионе пари примерака Реј-Бан Мета, који је, баш као и Реј-Бан Мета дисплеј, опремљен уграђеним вештачким асистентом, као и камерама, звучницима и микрофонима.

Наочаре омогућавају корисницима повезивање са клаудом, како би приступили интернету и апликацијама друштвених медија.

