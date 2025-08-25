clear sky
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЋЕ ЦРТАТИ ВАШЕ СЛИКЕ НА ФЕЈСБУКУ И ИНСТАГРАМУ Компанија Мета повукла важан потез, ево о чему се ради

25.08.2025. 17:44 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
facebook
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Мета почиње сарадњу са компанијом Midjourney, чија технологија ће се ускоро користити за генерисање слика на Фејсбук и Инстаграм платформама.

Мета је управо објавила да покреће сарадњу са познатом компанијом Мидјоурнеy. То значи да ће Фејсбук и Инстаграм добити нове алата за генерисање слика уз помоћ вештачке интелигенције.

Midjourney је једно од најбољих решења за АИ генерисање слика на данашњем тржишту, па нема сумње да ће многим корисницима Мета платформи бити веома корисно. Међутим, ако вам је већ доста оваквих визуала, ова вест вас сигурно неће обрадовати.

Midjourney стиже на Фејсбук и Инстаграм

Информацију о сарадњи две компаније објавио је Александар Ванг, директор за АИ у компанији Мета. Иако није поделио превише детаља, знамо да ће Мета и Midjourney истраживачи заједно развијати техничке аспекте, а план је да се технологија убаци у производе као што су Фејсбук и Инстаграм.

Овај потез и није велико изненађење. Марк Цукерберг већ дуго покушава да престигне конкуренцију и позиционира се као лидер у области вештачке интелигенције, због чега је недавно четврти пут реструктуирао АИ тимове.

Фејсбук већ сада дозвољава да нове објаве буду украшене АИ сликама, а и сам асистент нуди могућност генерисања - мада су резултати далеко од савршених. Јасно је да је улагање у Midjourney логичан корак.

з бољу технологију и додатне ресурсе, корисници ће вероватно још више користити овакве опције - поготово што се спремају и нова унапређења. Мета планира и посебан "broadcast" канал, на којем ће корисници моћи да деле своја АИ дела.

До тада нам остаје само да сачекамо и видимо званичну презентацију нових функција које ће настати захваљујући овој сарадњи.

