АИ ПОСТАЈЕ ПРОВОДАЏИЈА! Фејсбук уводи асистента који уместо вас ПРОНАЛАЗИ ЉУБАВ и ваш профил чини неодољивим
Америчка компанија Мета, власник друштвене мреже Фејсбук, објавила је да уводи асистента на бази вештачке интелигенције (АИ) у своју услугу Фејсбук дејтинг, која треба да помогне корисницима да упознају сродну душу.
Вештачка интелигенција може да предложи корисницима да, на пример, траже "девојку из Бруклина која ради у технолошкој индустрији" или да побољша профил корисника како би био привлачнији за потенцијалне партнере, преноси Тех кранч.
Нова функција Мит кјут (Meet Cute) нуди корисницима сваке недеље "изненађујући сусрет" одабран алгоритмом, чиме се, како наводи Мета, смањује замор од бескрајног листања профила.
Компанија истиче да ова функција олакшава откривање нових контаката, посебно међу млађим корисницима.
Број младих корисника од 18 до 29 година који креирају профиле на Фејсбук дејтингу порастао је за 10 одсто у односу на прошлу годину, иако је укупни број и даље мањи од конкурената попут Тиндера и Хинџа, који бележе десетине милиона дневно активних корисника.
Фејсбук дејтинг је доступан у Сједињеним Америчким Државама, већини земаља Европе, као и у другим регионима, али за сада није званично лансиран у Србији.
Асистенти засновани за вештачкој интелигенцији су већ постали стандард у апликацијама за упознавање, а извршна директорка апликације Бамбл Витни Волф Херд чак разматра увођење алата који би учествовао на састанцима уместо корисника.