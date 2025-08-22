БАБА ВАНГА ЈЕ ТВРДИЛА ДА ОВЕ ТРИ БИЉКЕ ИМАЈУ ВЕЛИКУ МОЋ Српкиње једну посебно воле, а за фикус је говорила да тера ЛОШУ ЕНЕРГИЈУ
Баба Ванга, позната широм Балкана као пророчица, веровала је да постоји посебан начин да се дом испуни миром, срећом и благостањем. Сматрала је да су управо биљке и цвеће главни носиоци добре енергије.
Говорила је да сваки цвет има своју моћ и да је важно одабрати онај који доноси праву вибрацију.
Имала је необичну нежност према биљкама. Волела је свој врт, неговала га пажљиво и често тихо причала цвећу, уверена да оно не само да може разумети човека, већ и да има шта да му "одговори".
Њен познаник, писац Леонид Леонов, након сусрета са њом 1980. године, често је понављао реченицу коју му је Баба Ванга тада рекла:
"Знам да и ти разумеш језик цвећа – он је истинит и прелеп."
Њена кућа је увек била пуна биљака и веровала је да управо њима дугује унутрашњи мир и срећу. Мада је волела различите врсте, три цвета имала су посебно место у њеном срцу.
Финична палма
Једна од њих била је и финична палма.
Необично, али баш ова биљка. Рођена је у месту Сандански, у близини Грчке, где су, поред топлих извора, расле и посебне врсте "поларне финичне палме", па је та биљка за њу имала и посебно значење.
Ванга је била уверена да финична палма има моћ да растера тугу и умањи бол у срцу. Сматрала је и да ова биљка доноси срећу у финансијама, као и обиље у дом.
Мушкатла (геранијум)
Веровала је да овај цвет поседује необичну, готово чаробну снагу.
Црвена мушкатла, према њеним речима, штити кућу и људе у њој од негативних утицаја.
Розе доносе мир и унутрашње спокојство.
Беле мушкатле призивају љубав и успех.
Фикус
О фикусу је имала посебно мишљење – сматрала је да он уме да "покупи сву таму и привуче светлост".
Ванга је веровала да ова биљка уноси склад у дом и помаже да се неутралише лоша енергија.