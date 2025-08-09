БИЉКА КОЈА РАСТЕ САМО ДОБРИМ ЉУДИМА Ако вам успе у дом доноси срећу, новац и мир
Ова биљка је према фенг шуију пожељна у простору јер је кућни талисман.
Не тражи ништа, даје све и успева само добрим људима.
Постоји биљка за коју се верује да успе само код добрих људи. Када почне да буја, доноси мир, срећу и благостање у сваки дом.
Према источњачким веровањима, зелене биљке, бујне и здраве, доносе добро расположење и елиминишу негативну енергију, а за ову се верује да привлачи новац као магнет. Због необичних листова округлог облика, у фенг шуију се сматра срећном биљком која привлачи богатство. Можда је право време да га набавите.
У Европи и Америци се гаји искључиво као собна биљка. У зависности од собних услова, експозиције стана, температуре ваздуха и годишњег доба, биљци треба обезбедити адекватно заливање. Воли добро дренирано земљиште и никако превише влажно. Пилеа је биљка индиректног светла.
Она је Пилеа пеперомиоидес - једноставније, "кинески долар" или "кинеско дрво новца".
Кажу да привлачи срећу и новац као магнет. Зову је и најпознатијом биљком Инстаграма јер ћете видети на фотографијама познатих инфлуенсера и блогера. Као биљка која уноси у дом позитивну енергију, уклања негативну, привлачи новац, благостање и срећу.
Кинеско дрво новца
Кинеско дрво новца или кинески долар лако се негује, споро расте, не нападају је штеточине и болести. Потребно му је доста светла, никако директног, а по лепом времену може да се држи на тераси, али не на јаком сунцу. Зими мора да буде у затвореном простору јер јој не одговарају температуре испод 10 степени. Обично расте до 30 центиметара.
Стручњаци кажу да је биљка много година била загонетка за европске ботаничаре. Стигла је у Европу 1906. године, а ботаничари су донели из Кине, са више од 4.000 метара надморске висине. У Европи и Америци се гаји искључиво као собна биљка.
Код нас се може наћи у цвећарама и на пијаци. У азијским земљама ове биљке су супер поклон, а неретко се преносе из генерације у генерацију.