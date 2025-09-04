БРАК У СВЕТУ ОДАВНО НИЈЕ СВЕТИЊА Број развода после 50. године екстремно порастао, ЕВО шта је разлог
Удео развода након 50. године порастао је с 8.7% у 1990. години на чак 36% у 2019. години, а шта је главни разлог показала су истраживања.
У последњих неколико деценија бележи се све већи број развода брака међу особама старијима од 50 година. Иако су раније такви разводи били реткост, данас су све чешћи и имају снажан утицај на породичне односе. Тај тренд изненадио је и истраживаче, јер показује промене у ставовима и околностима живота у каснијој животној доби.
Један од кључних разлога развода у старијем добу односи се на питање дуготрајног старања и здравствених проблема. Професорка Сузан Браун, ауторка студије која се бавила овом темом, наводи да је удео развода након 50. године порастао с 8.7% у 1990. години на чак 36% у 2019.
Како додаје професорка Кели Кичи с Кент Стате Универзитета, жене су посебно свесне да живот у браку може да укључује велику одговорност око неге болесног супруга. То сазнање често буде одлучујуће у одлуци да се брак прекине, преноси Даилy Маил.
Разводи након 50. године не утичу само на парове него и на њихове породице
Осим бриге за здравље, ту су и други разлози. Многе жене данас су финансијски независније него раније, људи живе дуже, а након што деца напусте дом (тзв. синдром празног гнезда), парови често схвате да више немају много тога заједничког.
Сузан Браун упозорава и на важну друштвену промену - генерација Бабy Бумера, која је већ у младости лакше улазила и излазила из бракова, склона је и разводима у каснијој доби. Многи се разведу и други пут.
Овакви разводи не остављају последице само на бивше партнере, већ и на њихове породице. Истраживање које је спровео Зафер Бујукечеци из Макс Планк института у Немачкој показало је да се односи између родитеља и одрасле деце често мењају након развода.
Најчешће се смањује контакт и емоционална блискост с очевима, док се односи с мајкама углавном продубљују. Студија је показала да мушкарци у старијој доби због развода чешће доживљавају социјалну изолацију, док жене чешће задржавају блиске везе с децом.