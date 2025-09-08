ОД ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ ЖИВОТИЊЕ
ЧУДО МЕДИЦИНЕ: Свињски бубрег У ЧОВЕКУ заменио људски, код претходног пацијента функционише већ 8 месеци
Човеку из америчке савезне државе Њу Хемпшир лекари су пресадили експериментални бубрег генетски модификоване свиње, речено је из Опште болнице Масачусетс.
Ради се о Билу Стјуарту (54), којо је оперисан 14. јуна, а лекари кажу да опоравак тече без компикација.
- Заиста сам желео да допринесем науци - рекао је Бил за АП.
Тим лекара који је извео трансплантацију истиче да је да постоји још један значајан захват овог типа. Наиме, код претходног пацијента из исте савезне државе, Тима Ендруса, пресађени свињски бубрег функционише већ седам месеци, што је најдужи забележени период до сада, а претходни рекорд био је 130 дана.
Досадашња искуства указују да са неколико појединачних трансплантација, америчка Управа за храну и лекове (ФДА) одобрила је компанији еГенесис почетак клиничког испитивања трансплантације свињских бубрега (ксенотрансплантација) на људима.
У САД тренутно више од 100.000 људи чека трансплантацију, а већи део њих бубрег. На хиљаде американаца умре пре него што нађе одговарајући орган.
Научници генетски модификују свиње како би њихови органи били сличнији људским и мање подложни имунолошком одбацивању.
Др Ријела истиче како је код Била Стрјуарта терапија прилагођена за сузбијање одбацивања органа, као и код претходног пацијента, те да још рано давати прогнозе о дуговечности свињских бубрега код људи, али би чак и привремено решавање проблема могло да донесе значајне користи пацијентима који чекају одговарајући људски орган.
Informer.rs