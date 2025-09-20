ДЕДА МРАЗ ВОЛИ РОДНИ ГРАД У ФИНСКОЈ! А на поклон туристичко насеље за 4.000 људи
ХЕЛСИНКИ: Рованиеми, главни град финске Лапоније који се налази у Арктичком кругу, познат и као званични родни град Деда Мраза, због сталног повећања броја посетилаца изградиће туристичко насеље које ће моћи да прими 4.000 гостију, преноси данас Yле.
Реч је о великом повећању смештајних капацитета, јер тренутно највећи смештајни центри ван тог града, Пајакила и Апука, имају укупно око 1.700 места за ноћење.
Туристичко насеље које је у изградњи налазиће се усред шуме и на крају макадамског пута, а први капацитети са неколико стотина кревета биће завршени у викендицама у Олеронвару за ову зимску сезону.
Недостатак туристичког смештаја у Рованиемију до сада се надокнађивао краткорочним изнајмљивањем соба локалних становника.
Предвиђено је да се током изградње новог туристичког насеља у Олеронвару код Рованиемија очува шумовита природа подручја, као и да зграде које се граде буду прилагођене околним пределима, а дрвеће у том подручју мора бити сачувано где год је то могуће. Тренутно су у току радови на 20 градилишта, која су подељена на мање делове за различите компаније.
Ако се целокупно подручје изгради по плановима, град ће добијати приход од закупнине од приближно 150.000 евра годишње.