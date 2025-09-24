ДОЛАЗИЛА КОД ЊЕГА ТРИ НОЋИ НЕДЕЉНО И НИКАДА НИСУ ПРЕСКАКАЛИ УЖИТКЕ Он има 82, она 75 и тек сад схвата шта је пропуштала
Љубав и интимност нису резервисани само за младе – они се могу појавити у било ком животном периоду, често када их најмање очекујемо. Упознати праву особу може променити све: поглед на свет, осећај сигурности, па чак и однос према сопственом телу.
Једна жена, данас 75-годишњакиња, одлучила је да подели своју причу са The Guardian-ом, откривајући како је тек са 60 година, уз свог брижног партнера, почела да ужива у животу на начин који раније није познавала. Њена исповест осветљава изазове, упорност и снагу љубави која не познаје године.
Нови почетак са 60 година
„Садашњег партнера сам упознала када сам имала 60 година, и у почетку сам заправо тражила само пријатељство. Моја прва два брака била су лоша јер су ме оба супруга варала, што је снажно утицало на мој однос према мушкарцима. Никада нисам имала добар интиман живот, јер су се они фокусирали само на своје задовољство, а мене нису узимали у обзир”, искрено признаје.
„Међутим, он је желео интимне односе, па сам одлучила да покушам – и то се показало невероватно добрим. Пре него што смо почели да живимо заједно, долазила сам код њега три ноћи недељно и никада нисмо прескакали ужитке. Било је узбудљиво, али након неколико месеци почела сам да добијам инфекције мокраћног система. Појављивале су се толико често да смо на крају схватили да је то повезано са интимним односима”, додаје она.
Нису одустајали упркос проблемима
„Испробали смо кондоме, консултовали бројне лекаре, али ништа није помагало. Почела сам да узимам антибиотике, што је привремено олакшавало стање, али знала сам да ће се инфекција вратити. Било је фрустрирајуће стално ићи у WC. Дошли смо до тренутка када смо мислили да ћемо морати да престанемо. Бојала сам се да ћу га изгубити, знајући колико би нам интимни односи недостајали. Била сам спремна да одустанем, прихватајући да је тај део мог живота готов.”
Једног дана, њен партнер предложио је да испробају антисептик који се користи у медицини, јер је пре пензије био хирург.
„Сетио се да би медицински антисептик, који се примењује током операција, могао смањити број бактерија и почели смо то да користимо. Инфекције су се смањиле. Данас поново уживамо и једнако смо узбуђени једно због другог као пре 15 година”, истиче 75-годишњакиња.
82 године, искуство и посвећеност
Њен партнер, који данас има 82 године, присетио се првих разговора о интимности.
„Када смо се упознали, она годинама није била активна у том погледу, па смо разговарали о томе хоће ли интимни односи у нашим годинама бити отежани због проблема са сувоћом или нелагодношћу везаном за наша тела, која више нису била затегнута као у младости. Закључили смо да ћемо то открити само ако будемо отворени и пробамо. И било је невероватно добро.”
„Имали смо односе отприлике три пута недељно, али неколико месеци након почетка везе појавиле су се инфекције мокраћног система. Испробали смо све, тражили помоћ лекара, давала је узорке урина и ишла на ултразвук. Били смо на рубу очаја, а ја сам био озбиљно забринут јер сам лекар и знао сам да ово може постати озбиљан проблем.”
„Разговарали смо да ли треба да престанемо, али обоје смо желели да наставимо. Одлучили смо да смањимо учесталост, уместо да одустанемо. Био сам уверен да ћемо, без обзира на све, наставити да имамо срећан живот заједно.”
Данас су решили проблем и уживају у свим аспектима своје везе, показујући да љубав и интимност не познају границе година.