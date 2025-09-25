ДРАМА НА ДУРМИТОРУ Уместо романтичне веридбе – хаос, повреда и спасавање АЛИ ЈЕ ОНА ИПАК РЕКЛА „ДА“
ЖАБЉАК: Права драма одиграла се на локалитету Зелени вир на Дурмитору, када се изгубило четворо пољских држављана а један мушкарац је задобио и повреду ноге. На терен су одмах упућени припадници Горске службе спашавања Црне Горе.
- Позив за помоћ упућен је преко ОКЦ 112 Директората за заштиту и спашавање МУП-а, а у акцији су учествовали и припадници Службе заштите Жабљак. Акција спасавања је успешно изведена, а од троје планинара један је задобио повреду ноге. Након евакуације њему је пружена потребна медицинска помоћ, потврђено је за РИНУ у ГСС Црне Горе.
Иначе, ова акција спасавања издваја се по томе што је током планинарења повређени мушкарац желео да запроси девојку, али уместо романтичне веридбе уследило је драматично спасавање.
Ипак, према незваничним сазнањима девојка је ипак на крају рекла "да" и необична прича имала је срећан крај.