ФАНОВИ НЕУТЕШНИ: ПРВА МАЧКА ИЗ ОНЛАЈН СВЕТА ОТИШЛА У РАЈ Гинисовац Мару, краљ малих кутија, био је најгледанија животиња на Јутјубу
Мачак Мару, шампион из Гинисове књиге рекорда као мачка са највише прегледа на платформи Јутјуб, угинуо је у 18. години.
На званичном Јутјуб каналу, породица је објавила да је Мару, који је обожавао да се завлачи у мале кутије, „отишао у рај” у суботу, 6. септембра. Они су поделили вест да се 18-годишњи мачак расе шкотски фолд недавно разболео и изгубио апетит. Након тестова у ветеринарској болници, дијагностикован му је аденокарцином плућа, облик рака, а његово здравље убрзо након тога нагло се погоршало.
У накнадној објави на Јутјубу, власник Маруа се директно обратио пратиоцима у име свог мачка:
„Усамљен сам, зато се побрините да се ускоро поново родим!” и додао: „Он је по природи опуштена мачка и питам се да ли се сада опушта на небу. Али Мару воли да нас изненађује, па ћу стрпљиво чекати, надајући се изненађењу од њега.”
Према Гинисовој књизи рекорда, Мару, што на јапанском значи „округао”, освојио је срца широм света тако што је волео да улази у невероватно мале просторе, посебно у сићушне кутије.
Гинисова књига рекорда је потврдила да је овај мачак био најгледанија животиња на Јутјубу 2016. године, када је имао преко 325 милиона прегледа. Маруов Јутјуб канал сада има више од 577 милиона прегледа.
Године 2018. године, бигл Мајмо је „свргнуо” Маруа са трона и постао нови рекордер, захваљујући прегледима својих снимака и садржаја којих има више од 695 милиона! Иако је његов рекорд престигнут, Мару је задржао верну базу пратилаца на свом каналу Мугумогу, са скоро 900.000 претплатника, где се налазе снимци Маруа који дрема, носи костиме и рутински се увлачи у картонске кутије.
Кароу Ишикава из Гинисове књиге рекорда изјавила је да је Маруов власник у почетку био „изненађен и уплашен” популарношћу свог љубимца, али се брзо снашао и уживао у позитивним реакцијама Маруових фанова. Он је припиивао популарност Маруа његовој способности да стане у мале картонске кутије и љубави према љуљашци у дневној соби.
Вест о Маруовој смрти растужила је милионе његових пратилаца. Један обожавалац је написао: „18 година... 88 година по људском мерилу. Живео је дугим животом и на крају мирно преминуо. Мора да је имао веома срећан живот као мачка”, док је други додао: „Знао сам да ће ово време ускоро доћи, с обзиром на његове године, али ипак нисам желео да се то деси.”
Многима ће Мару остати вољен и увек ће бити „прва мачка из онлајн света”.