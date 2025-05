(ФОТО) ГЛУМАЦ КОЈИ ЈЕ БИО КЛИНИЧКИ МРТАВ ШОКИРАО "Нисам желео да се вратим, као да сам био ослобођен тела, било је величанствено"

Звезда Марвелових филмова, глумац Џерем Ренер је доживео страшну несрећу 1. јануара 2023. године, када ге је прегазио његов велики снежни плуг (грталица) тежак око 6,5 тона.

Глумац је покушавао да помогне свом сестрићу да изађе из снега у близини његове куће на језеру Тахо када га је плуг згњечио. Том приликом је задобио тешке повреде - прелом осам ребара на 14 места, сломљено десно колено и скочни зглоб, сломљена тибија леве ноге, сломљен леви скочни зглоб, сломљена десна кључна кост, сломљено десно раме... Укратко, имао је 38 сломљених костију, три дана је био на апаратима, а онда је био и клинички мртав.

У разговору за подкаст "Let's Talk Off Camera" код Кели Рипе, глумац је искрено проговорио о тренутку када је био "с оне стране", али и о осећају спокоја који га је потпуно преплавио.

"То је био најузбудљивији осећај мира који можете да замислите. Као да сам био ослобођен тела. Било је величанствено, магично", рекао је, па открио да није желео да се врати.

"Кад сам отворио очи, видео сам своје ноге и помислио како ће касније да ме боле повреде. Био сам бесан што су ме пробудили из спокоја, нисам желео да се вратим, а онда сам помислио, ако сам се већ већ вратио, желим да будем у могућности да живим под мојим условима као капетан свог брода - да се попнем на њега или да изађем с њега, није ме брига. Живећу живот под својим условима и ни за кога другог", рекао је глумац, па додао:

"Тамо где сам накратко био нема времена. Нема језика, нема мисли. Само чисто постојање и свеобухватно знање".

Jeremy Renner On Being Revived After Snowplow Accident: "I Didn't Want To Come Back" https://t.co/u70gas4KRX

— Deadline (@DEADLINE) May 22, 2025