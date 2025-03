(ФОТО) РАСПРАВА НА ИНТЕРНЕТУ, ЉУДИ НЕ МОГУ ДА СЕ СЛОЖЕ Чему служе пруге на пешкирима- Мистерија решена

Све је почело кад је софтверски инжењер Нејт МекГрадy поставио једно једноставно питање на Иксу које су многи можда већ разматрали. Он је питао која је сврха чудног веза на крају пешкира.

-Уверио сам се да постоји само зато да се пешкир скупи и да га буде немогуће лепо сложити, што те натера да купиш нови ручник- нашалио се, а затим се у коментарима повела жестока расправа.

what is the purpose of this part of a towel? pic.twitter.com/q4UYACVMDP

