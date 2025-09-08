clear sky
31°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) „Теби све стоји савршено“ ЗГОДНА ИТАЛИЈАНКА ПРОМЕНИЛА ИМИЏ, ОВАЈ ПУТ ЈЕ СВЕ ИЗНЕНАДИЛА

08.09.2025. 16:30 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/Diletta Leotta

Дилета Леота похвалила се малом променом изгледа на Инстаграму и одмах покупила само позитивне коментаре.

Једна од најлепших новинарки, Дилета Леота, дефинитивно зна да привуче пажњу, иако је некад због тога чак и на удару критика, као недавно када се појавила у голој хаљини на дечјем рођендану.

Ипак, овог пута, згодна новинарка је показала нешто мало другачије. За промену, у фокусу нису биле њене облине и није желела да провоцира, али јесте све изненадила малом променом.

Дилета је објавила фотографију из фризерског салона и показала нову нијансу косе, сада је мало светлија него иначе и стоји јој одлично.

 

> "Нови изглед", написала је новинарка у опису објаве. 

 

"Најлепша Италијанка", "Дилета, теби све стоји савршено", "Одлична промена", "Супер ти стоји", били су само неки од коментара.

Дилета Леота је позната по изазовним модним издањима на утакмицама са којих извештава, а и због тога понекад налети на критике јер неки сматрају да уме и да претера.

 

новинарка имиџ коментари
Извор:
superzena.b92.net
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај