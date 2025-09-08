(ФОТО) „Теби све стоји савршено“ ЗГОДНА ИТАЛИЈАНКА ПРОМЕНИЛА ИМИЏ, ОВАЈ ПУТ ЈЕ СВЕ ИЗНЕНАДИЛА
Дилета Леота похвалила се малом променом изгледа на Инстаграму и одмах покупила само позитивне коментаре.
Једна од најлепших новинарки, Дилета Леота, дефинитивно зна да привуче пажњу, иако је некад због тога чак и на удару критика, као недавно када се појавила у голој хаљини на дечјем рођендану.
Ипак, овог пута, згодна новинарка је показала нешто мало другачије. За промену, у фокусу нису биле њене облине и није желела да провоцира, али јесте све изненадила малом променом.
Дилета је објавила фотографију из фризерског салона и показала нову нијансу косе, сада је мало светлија него иначе и стоји јој одлично.
> "Нови изглед", написала је новинарка у опису објаве.
"Најлепша Италијанка", "Дилета, теби све стоји савршено", "Одлична промена", "Супер ти стоји", били су само неки од коментара.
Дилета Леота је позната по изазовним модним издањима на утакмицама са којих извештава, а и због тога понекад налети на критике јер неки сматрају да уме и да претера.