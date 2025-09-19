clear sky
ГЕНЕРАЦИЈА Z МЕЊА ПРАВИЛА Зашто млади више неће „почетничке“ послове, ево која су то радна места

19.09.2025. 18:34 18:51
Пише:
Дневник
Извор:
Citymagazine.s
Фото: Ilustracija. Dnevnik

Генерација Z све чешће заобилази послове који су некада важили за „природан почетак каријере“.

Ниске плате, фиксно радно време и крута правила више нису прихватљиви за младе рођене између 1995. и 2010. године.

Шта се променило?

Галупова анкета показала је да је ангажованост запослених у САД-у пала на најнижи ниво у последњих десет година – само 31% људи каже да је „активно укључено“ у посао. Највећи пад бележи се управо код млађих од 35, а Генерација Z јасно показује да нема намеру да пристаје на оно што су њихови родитељи и старије колеге некада подразумевали.

Који послови су на црној листи?

Малопродаја и угоститељство, кол центри, складишта, крути канцеларијски послови од 9 до 17, продаја на провизију и неплаћене праксе. За Ген Z то значи само једно – потплаћено, исцрпљујуће и без достојанства.

Пословна саветница Абигејл Рајт каже: „Генерација Z редефинише шта значи имати добар посао. Многе улоге које су миленијалци или генерација X толерисали сада се називају правим именом: лоше плаћене и ментално исцрпљујуће.“

Зашто више не „раде за искуство“?

Једноставно – финансијска реалност се променила. „Пре 20 година, после факултета, имао си мали дуг, делио стан са цимерима и то је некако ишло. Данас су кирије астрономске, дугови огромни и млади немају луксуз да раде послове који једва покривају трошкове живота,“ објашњава Кевин Томпсон из 9i Capital Group.

Зато Генерација Z радије бира фриленс, споредне послове, рад на даљину и флексибилне аранжмане, уместо да гута стрес за „сигурну плату“.

„Научили су да постављају границе“

Рајт додаје: „Зашто бих био на послу без флексибилности и нормалне плате, када могу сам да бирам услове? Генерација Z је прозрела старо обећање ‘ради напорно и успећеш’. Радије ће одустати него пристати на мање од онога што сматрају поштенијим.“

Сличног мишљења је и Дру Повeрс: „Видели су како почетни послови нису увек водили напред, и како су старије генерације радиле цео живот за корпорације које су их на крају одбациле. Они више цене животна искуства него новац, и то није лењост – то је познавање сопствене вредности.“

Шта следи?

Стручњаци се слажу: послодавци који понуде флексибилност, поштовање и реалну плату добиће најбоље таленте. Они који се буду држали старог модела – мораће да рачунају на високу флуктуацију и проблем да пронађу раднике.

„Компаније које ће опстати у наредних десет година биће оне које знају да се прилагоде. Јер вредности које тражи генерација Z – нису само њихове, то су вредности сваког модерног радника,“ закључује Рајт.

