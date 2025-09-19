НЕПОДНОШЉИВ БОЛ У РАМЕНИМА, УТРНУЛЕ РУКЕ, ГУБИТАК СНАГЕ Све више жена у Србији пријављује ове симптоме А НА ДИЈАГОНЗУ ЧЕКАЈУ 18 МЕСЕЦИ
Раме које више не слуша, бол који не пролази и млади који остају без основних покрета.
Лекари упозоравају на драматичан пораст случајева синдром торакалног отвора – исцрпљујућег стања које може потпуно да онемогући померање руку и руке остави без снаге, а све чешће се јавља код људи у двадесетим годинама.
Оно што додатно узнемирава: узрок није спорт, повреда или године – већ рад за рачунаром и мобилним уређајима, сатима у неправилном положају.
Када седење за рачунаром постаје темпирана бомба
Традиционално, синдром торакалног отвора се повезивао са понављајућим покретима руку (баштованство, тенис) или са траумама (нпр. саобраћајна несрећа).
Код старијих пацијената обично долази до отицања и упале мишића који додатно сужавају простор кроз који пролазе крвни судови и живци.
Али сада лекари све чешће виђају пацијенте старе око 27 година који се јављају са истим симптомима – и код којих је главни окидач дуготрајно седење погрбљено над лаптопом и телефоном.
„Бити стално над лаптопом и телефоном ствара хронично погрбљено држање врата и рамена, које сабија већ уски простор кроз који пролазе живци за руке“, упозорава докторка Сабин Донај, оснивач приватне лондонске клинике Viavi, за лист Daily Mail.
Бол, утрнулост, слабљење руку – и године чекања на дијагнозу
Симптоми су подмукли и често се занемарују:
утрнулост или пецкање у рукама и прстима
бол и притисак у рамену, врату, руци или шаци
слаб стисак и замарање руку
отицање руку или прстију
Главни крвни судови и живци за руку и шаку (subklavijska arterija и vena, те brahijalni splet) пролазе кроз уски простор између кључне кости и првог ребра – torakalni otvor.
Код жена је тај простор анатомски мањи, што објашњава зашто је, према истраживањима, више од две трећине оболелих управо женског пола.
Забрињава и то што је дијагнозу понекад немогуће брзо поставити – једно британско истраживање објављено у часопису The Annals of The Royal College of Surgeons of England показало је да пацијенти у просеку чекају 18 месеци на дијагнозу.
Зашто жене чешће оболевају и како препознати прве знаке
Поред мањег торакалног отвора, жене имају и виши ниво естрогена, хормона који утиче на еластичност мишића и зглобова.
„Жене генерално чешће пате од нестабилних зглобова, што повећава ризик од овог синдрома“, објашњава др Донај.
Болест погађа и мушкарце, али студије показују да је чак 64% пацијената женског пола, често млађих од 30 година.
Постоји терапија – али не и лек
Иако дефинитиван лек не постоји, симптоми се могу ублажити:
физијотерапијом и вежбама за истезање и јачање које ослобађају притисак са живаца и крвних судова
лековима против болова, за опуштање мишића и побољшање циркулације
хируршким захватом у тежим случајевима када настају крвни угрушци или друге компликације
Препоруке посебно наглашавају одржавање правилног држања тела – јер дуготрајно погрбљено седење додатно сузава torakalni otvor и убрзава развој симптома.
Правилно држање није мит – већ кључ здравих рамена
Савети лекара су једноставни, али кључни:
не погрбљујте се над тастатуром
држите екран у висини очију и на дужини испружене руке
седите тако да вам доњи део леђа додирује наслон столице
правите паузе и разгибавајте рамена и врат на сваких 30 минута
Чак и популарни „стојећи столови“ могу помоћи ако се користе правилно, јер смањују оптерећење на рамена и врат током рада, пише Она.телеграф.рс.