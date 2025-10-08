clear sky
ИНКЛУЗИВНО ИЛИ КОНТРОВЕРЗНО? Алтернативне сексуалне праксе – од стриптиза до везивања – нови тренд бруцошких група

08.10.2025. 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Коментари (0)
studenti
Фото: Pexels

Бруцоши на Универзитету Anglia Ruskin у Кембриџу формирали су више необичних група које својим члановима нуде различите садржаје – од Друштва хорора, клуба за плес на шипци, а посебну пажњу изазвало је Друштво Кинкстер.

Они себе описују као живахну и инклузивну заједницу посвећену истраживању и слављењу разноликог света фетиша.

„Студенти добијају савете”

Сличне групе посвећене алтернативним сексуалним праксама, које укључују везивање и садомазохизам (BDSM) појавиле су се и на универзитетима Јорк, Килеј, Портсмаут, Ворвик, Шефилд и Нотингем.

Наводи се да студентска фетиш друштва својим члановима „нуде савете” о томе како да се укључе у фетиш праксе, а примера ради једно друштво на Универзитету у Јорку нуди радионице о „уметности јапанског везивања конопцима”.

fetiš
Фото: Pexels

С друге стране, друштво универзитета Англије Рускин каже да је један од њихових циљева да „оснажи чланове да сигурно и самоуверено истражују своје жеље”.

Прва ноћ „кинк клуба”

Бивша председница фетиш друштва Универзитета Нотингем, Ерин Кранстон, рекла је да они који нису чланови често погрешно схватају групу.

„Најчешћа заблуда јесте да људи мисле да је то друштво за сексуалне активности. У стварности друштво – које је имало 80-90 чланова било је једноставно сигурно место за чланове да се састају, пију и склапају пријатељства око заједничког интереса”, рекла је она.

 

 

У марту ове године, студентски синдикат Шефилда организовао је своју прву ноћ „кинк клуба”, а према студентским новинама „Таб”, присутнима је речено да могу да се обуку елегантније или лежерније, али да морају да покрију своје гениталије.

Критике родитеља

Објава на Инстаграму која је рекламирала ноћ гласила је „Наши извођачи ће преузети позорницу стриптизом, доминацијом и још много тога што ће вам убрзати пулс”.

Поједини родитељи критиковали су управе универзитета да недовољно раде на заштити студената, наводећи да већина прве године има само 18 година и први пут напушта дом.

Тако млади, сматрају родитељи, подложни су злостављању од стране старијих особа, посебно када покушавају да се уклопе у нову заједницу далеко од куће.

бруцоши групе сексуално понашањe
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
